Meteo: fine febbraio più stabile, ma marzo parte con nuove insidie. La tendenza da giovedì 27

Dopo aver portato maltempo in molte regioni tra martedì e mercoledì, giovedì 27 febbraio la perturbazione numero 7 del mese tenderà ad allontanarsi dall’Italia ma determinerà condizioni meteo ancora un po’ instabili sulle regioni meridionali e la Sicilia. In particolare, nel corso della giornata qualche rovescio sarà più probabile sulla Puglia, la Basilicata, in Calabria e nel nord della Sicilia. Saranno invece probabili schiarite al Nord-Ovest e sulla Sardegna, mentre la nuvolosità sarà in graduale diradamento anche al Nord-Est e sulle regioni centrali.

Venti di Maestrale soffieranno tesi sulla Sicilia e sull’Adriatico centrale, in attenuazione a fine giornata. Le temperature saranno nel complesso su valori normali per il periodo.

La tendenza meteo fino al primo weekend di marzo

Stando alle attuali proiezioni il mese di febbraio si chiuderà venerdì 28 con uno scenario meteo in generale più tranquillo grazie a un temporaneo rialzo della pressione atmosferica che determinerà un tempo per lo più stabile e asciutto. Le temperature minime dovrebbero calare quasi ovunque nei valori minimi mentre le massime saranno probabilmente in lieve aumento sulle Isole maggiori.

La tendenza meteo per il fine settimana dell’1 e 2 marzo, che darà inizio alla primavera meteorologica, è ancora molto incerta. Lo scenario che attualmente si profila come il più probabile sembra comunque poco primaverile, con un clima destinato a restare piuttosto fresco in particolare al Nord e la possibilità che, entro domenica, un nuovo vortice ciclonico si sviluppi sui mari a ovest della nostra penisola. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.