Foto di Horacio Lozada da Pixabay

Le ultime previsioni meteo sanciscono la fine dell'autunno e l'arrivo del freddo inverno. Da Ovest si sta già avvicinando una nuova perturbazione atlantica pronta a portare piogge e temporali su tante regioni d'Italia oltre che la nebbia. Quali zone saranno le più colpite? Controllando le mappe si può scorgere l'arrivo di un peggioramento imminente a ridosso della Sardegna e delle regioni del Nord-Ovest come: Liguria e Toscana.

Meteo, piogge sul versante tirrenico: maltempo su Sardegna, Liguria e Toscana. Arriva l'inverno?

Nella giornata di oggi, domenica 21 novembre 2021, le prime piogge potrebbero arrivare - anche sotto forma di rovescio - nelle zone più occidentali della Sardegna già dall'ora di pranzo. Nel tardo pomeriggio e durante la sera, invece, le piogge sparse colpiranno quasi tutto il comparto tirrenico e le regioni del Nordovest.

Possibili piogge dunque anche su: Lombardia, Liguria di Centro-Levante, i litorali toscani, laziali e campani. Durante la notte la perturbazione è destinata ad avanzare verso levante coinvolgendo praticamente tutto il Paese ad eccezione delle regioni di Nordest e del comparto adriatico e ionico del Sud.

Dall'analisi delle varie mappe meteo la nuova settimana prenderà il via con acquazzoni e temporali per colpa del vortice ciclonico posizionato sul mar Tirreno. Per lunedì 22 novembre ci attende una nuvolosità diffusa, nebbia sulla Val Padana e piogge.

La perturbazione proseguirà pian piano il suo cammino verso levante nei giorni di martedì 23 e mercoledì 24 novembre andando a portare piogge e temporali sulle regioni di Nordovest, gran parte del Centro e sul comparto adriatico più meridionale. Al Nordest e sull'area del basso Tirreno, al contrario, non sarà necessario l'ombrello e si potrà godere di qualche ora di sole in attesa dell'arrivo del freddo e della nuova perturbazione.

Tra mercoledì 24 e giovedì 25, la circolazione ciclonica insieme all'arrivo di venti più freddi provocherà un secondo peggioramento.

Previsioni del tempo prossima settimana: arriva il freddo inverno con l'irruzione artica

Sempre la prossima settimana, l'arrivo di una probabile corrente artica potrebbe poi aprire una fase molto fredda e tipicamente invernale. Si prospettano temperature via via più rigide e la possibilità di nevicate anche a quote più basse. La neve sarà copiosa su Alpi e Prealpi e pian piano scenderà a quote sempre più basse imbiancando le piste da scii, per la gioia degli amanti di questo sport.