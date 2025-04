Meteo: festa della Liberazione con rischio nubifragi e grandine. Ecco dove

Alta pressione ancora lontana dall’Italia anche per il ponte del 25 aprile: il tempo resterà instabile a causa del passaggio di due perturbazioni in rapida successione. Nella giornata di venerdì 25 (Festa della Liberazione) è in arrivo la perturbazione numero 7 del mese, che dal Nord-Est si estenderà a gran parte del Centro-Sud.

I fenomeni associati al passaggio della perturbazione potranno essere localmente di forte intensità, con rovesci e temporali e non si esclude il rischio di nubifragi e grandine. Per sabato 26 si conferma una temporanea pausa, con maggiori spazi di sole e una locale instabilità limitata ad alcune zone alpine e all’estremo Sud.

A fine giornata però si avvicinerà al Nord-Ovest un’altra perturbazione (n. 8) proveniente dalla Francia che condizionerà il tempo domenica 27, riportando nuvole e fenomeni da instabilità (rovesci e temporali) su Alpi, Nord-Ovest, Sardegna e regioni tirreniche, con un temporaneo calo termico in queste regioni e un rinforzo del Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 25 aprile

Instabilità di nuovo in aumento nella notte al Nord-Est e in Emilia, con rovesci e temporali, nevosi sulle Alpi da 1700 metri. Al mattino piogge in Friuli Venezia Giulia, basso Veneto ed Emilia Romagna; nel pomeriggio temporali in sviluppo in gran parte del Centro-Sud, in particolare nelle zone interne, in quelle adriatiche e nel Lazio.

Più sole al Nord-Ovest, locali schiarite su coste toscane e all’estremo Sud; poco nuvoloso nelle isole maggiori. In serata ancora instabile soprattutto in Puglia, migliora altrove. Temperature in calo al Nord-Est e sul medio Adriatico. Venti ancora in prevalenza settentrionali, ma in progressiva attenuazione.

Le previsioni meteo per sabato 26 aprile

Tempo in prevalenza stabile, con ampie zone soleggiate; nuvole e qualche pioggia al mattino solo in Puglia, Basilicata e Calabria; nel pomeriggio possibile sviluppo di locali rovesci o brevi temporali su Alpi e Prealpi orientali, Alpi piemontesi, Appennino meridionale, Puglia e Calabria.

In serata peggiora in Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, in calo la Sud.