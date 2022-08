Meteo: Ferragosto con nuova perturbazione in arrivo. Le zone a rischio

Sabato 13 agosto sarà una giornata caratterizzata da ampie schiarite al Centro-Nord mentre sulle Isole e al Sud persisterà un po' di nuvolosità variabile con possibilità di temporali sul nord-ovest della Sardegna, specie al mattino. Nel corso della giornata non si esclude ancora qualche rovescio o temporale nel nord della Sardegna, sull’Appennino abruzzese, sul Lazio meridionale e in Campania; fenomeni isolati in Puglia e sull’Appennino calabro lucano. La sera invece saranno possibili temporali sulla Calabria tirrenica e nel Messinese.

Temperature in calo al Nord nei valori minimi; massime in rialzo sulla Sicilia, in calo sul Piemonte e sulle regioni centro meridionali. Venti moderati settentrionali sull’area del medio e basso mare Adriatico; generalmente deboli altrove. Mari: mossi mare di Sardegna, canale di Sicilia, Adriatico centrale e meridionale; in prevalenza poco mossi gli altri.

Ferragosto con Italia a due volti: possibili temporali al Centro-Nord e caldo in aumento al Sud. La tendenza meteo

Domenica 14 agosto l'espansione di un promontorio anticiclonico darà vita a condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese con caldo in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna. Osserveremo invece ancora qualche annuvolamento all'estremo Sud e sulla Sicilia con possibili temporali isolati al mattino sul Salento; nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali. Altrove tempo soleggiato.

Lunedì di Ferragosto, nello scenario attualmente più probabile, una perturbazione proveniente dalla Francia raggiungerà le regioni di Nord-Ovest e la Toscana portando qualche rovescio o temporale sparso. Al Sud e sulle Isole il tempo sarà soleggiato e con temperature in aumento, specialmente in Sicilia e Sardegna.