Meteo Ferragosto: sole e caldo, o rischio temporali? Ecco cosa dicono gli ultimi aggiornamenti

Dopo una fase meteo più movimentata, con molti temporali e un brusco calo termico, gli ultimi aggiornamenti confermano che nei prossimi giorni assisteremo al ritorno dell'alta pressione, con tanto sole e caldo in aumento: durerà fino a Ferragosto?

Secondo la tendenza meteo sì, e lo scenario che al momento si profila come il più probabile preannuncia addirittura un Ferragosto 2023 bollente, con una nuova fiammata africana che potrebbe dare il via a una fase estremamente calda a partire da domenica 13 agosto.

La tendenza meteo fino a Ferragosto

L’evoluzione del tempo a partire da metà settimana conferma una più decisa rimonta dell’alta pressione e l’avvio di una fase abbastanza lunga di tempo generalmente stabile, soleggiato e caldo. Le ultime proiezioni a nostra disposizione, infatti, suggeriscono un prolungamento delle condizioni atmosferiche appena descritte anche per la settimana di Ferragosto, almeno fino a mercoledì 16 ma forse anche oltre, fino alla fine della seconda decade del mese.

L’unica variante da evidenziare è un temporaneo incremento dell’instabilità meteo nel settore alpino nel weekend del 12-13 agosto, con il rischio di alcuni temporali, a causa della coda di una perturbazione atlantica in veloce transito sull’Europa centrale.

La componente sub-tropicale del campo anticiclonico in quota, in espansione dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo, la regione alpina e poi anche in parte verso i Balcani, favorirà un rialzo delle temperature a partire da mercoledì, insieme ad una cessazione delle correnti più temperate settentrionali, con valori destinati a riportarsi ovunque al di sopra della media stagionale.

Tra giovedì e sabato il caldo aumenterà, ma senza raggiungere valori eccessivi: in quasi tutte le regioni non si dovrebbero superare i 33-34 gradi, ma certamente il clima inizierà a farsi un po’ più afoso, specie in Val Padana. A partire da domenica, invece, non è da escludersi una nuova fiammata africana, con l’innesco della terza ondata di calore di questa estate.

Sebbene la distanza temporale sia ancora importante, con i dati di oggi si rischia una settimana di Ferragosto bollente, con il termometro diffusamente fino alla soglia dei 35-38 gradi. Attendiamo i prossimi aggiornamenti per eventualmente confermare la tendenza a lungo termine appena descritta.