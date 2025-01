Meteo: febbraio al via con due perturbazioni e pericolo valanghe. I dettagli

La perturbazione numero 11 di gennaio domani (sabato 1 febbraio) porterà ancora maltempo al Nord e Toscana, con piogge sparse e anche delle nevicate, concentrate però sulle zone alpine a quote medio-alte: altra neve che contribuirà a far aumentare il pericolo valanghe, unica vera criticità meteo di questa giornata.

Nel frattempo un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 1 di febbraio), proveniente dal Nord Africa, si avvicinerà alla nostra Penisola e porterà un peggioramento del tempo anche all’estremo Sud e Isole. Domenica 2 questa nuova perturbazione porterà maltempo diffuso su gran parte del Sud e regioni centrali adriatiche, con piogge a tratti anche intense e accompagnate da temporali, mentre sulle regioni del Nord tornerà quasi dappertutto il sole.

La tendenza per la prossima settimana rimane ancora piuttosto incerta, anche se al momento pare probabile che la perturbazione numero 1 di febbraio porti maltempo al Sud anche lunedì 3 per poi allontanarsi dalla nostra Penisola e lasciare spazio, nei giorni successivi, a una fase di tempo più stabile e asciutto in tutto il Paese. Nei prossimi giorni, quindi, non sono previste irruzioni di aria gelida e le temperature rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per sabato 1 febbraio

Nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord, Toscana, Sicilia, Sardegna e Calabria Meridionale; neve sulle zone alpine al di sopra di 900-1200 metri. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord, in lieve calo invece nel basso versante tirrenico e Isole Maggiori.

Ventoso su tutti i mari, per venti di Tramontana in Liguria, Bora sull’Alto Adriatico, Scirocco su Ionio, Medio e Basso Adriatico, Basso Tirreno, Grecale su Sardegna, Medio e Alto Tirreno, Libeccio sullo Stretto di Sicilia. Mari in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 2 febbraio

Bel tempo in gran parte del Nord, Toscana, Umbria e Alto Lazio, con un po’ di nuvole innocue solo in Emilia e Romagna.

Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, localmente anche di forte intensità in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la probabile formazione di temporali. Temperature massime in crescita in gran parte del Nord, in leggero calo nel resto d’Italia.