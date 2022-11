Meteo: fasi di maltempo fino a venerdì 18 novembre e oltre. La tendenza

La tendenza per la seconda parte della settimana resta incerta, ma si conferma come un periodo di tempo molto variabile e con delle fasi di maltempo a causa della persistenza del flusso umido e temperato atlantico, in seno al quale si muoveranno altri sistemi nuvolosi.

In particolare, nella giornata di giovedì 17 novembre, assisteremo a un temporaneo miglioramento, dopo il passaggio della perturbazione n.5, con residue precipitazioni al mattino all'estremo Sud e in Sicilia e parziali schiarite al Nord e al Centro dopo un inizio di giornata caratterizzato da nebbie in pianura. In serata nuovo rapido peggioramento su Alpi, Nordovest e Toscana per l'arrivo della sesta perturbazione di novembre che venerdì 18 coinvolgerà ancora in giornata il Nordest, l'Emilia Romagna, la Sardegna, parte delle regioni centrali e il basso versante tirrenico fino alla Sicilia occidentale, con il rischio anche di temporali.

Nel fine settimana ancora condizioni di maltempo con intensificazione dei venti e possibile calo termico: la tendenza meteo

La massa d’aria più fredda al seguito di questa perturbazione, riversandosi sul Mediterraneo centro-occidentale nel corso di sabato 19 novembre, potrebbe dare vita ad una circolazione ciclonica, mantenendo così condizioni di instabilità o di maltempo soprattutto al Centro-Sud e in Emilia Romagna con un nuovo probabile miglioramento domenica 20 su quasi tutta la Penisola tranne l'estremo Sud dove potrebbe insiste un po' di instabilità.

L'attuale tendenza descritta per l'ultima parte della settimana vede anche una decisa intensificazione del vento a partire da venerdì 18 e un calo termico a iniziare dalle regioni settentrionali.