Meteo: fase stabile e calda fino a sabato 8 giugno. Poi tornano i temporali: ecco dove

In questi giorni sulla nostra Penisola l’Anticiclone Nord-Africano sta garantendo tempo in prevalenza stabile e temperature oltre la media. Fino a sabato 8 giugno proseguiranno queste condizioni al Centro-Sud, mentre al Nord è previsto un ritorno dell’instabilità proprio sabato, soprattutto sulle aree alpine, ma con possibili sconfinamenti sulle vicine zone di pianura.

Nel corso della giornata di domenica 9 giugno l’alta pressione tenderà a ritirarsi dal Centro-Nord, lasciando il campo al transito di una perturbazione (la numero 4 del mese) che investirà soprattutto il Nord, dove sarà probabile una fase di maltempo con temporali anche di forte intensità (con possibili locali nubifragi e grandinate), in propagazione dalle Alpi e dal Nord-Ovest verso il

Triveneto e, a fine giornata, anche parte dell’Emilia Romagna e la Toscana.

Nel resto del Centro e in Sardegna transiterà della nuvolosità, mentre al Sud e in Sicilia proseguirà il clima estivo. Le temperature invece inizieranno a calare nelle regioni raggiunte dalle precipitazioni e in Sardegna per l’attenuazione dei venti di Scirocco. La prossima settimana inizierà con un’altra giornata di tempo molto instabile al Nord, dove lunedì 10 i fenomeni più forti dovrebbero interessare, secondo le attuali proiezioni, il settore alpino, la pianura lombarda e il Nord-Est.

Le previsioni meteo per venerdì 7 giugno

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso su gran parte del Nord con qualche rovescio o temporale pomeridiano in sviluppo sulle aree alpine, specie sulle Alpi occidentali e su quelle del Nord-Est; non esclusi locali sconfinamenti sulla pianura piemontese. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature in ulteriore leggero aumento: valori tra 27 e 30 gradi al Nord, anche poco oltre i 30 gradi nelle zone del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e da est nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 9 giugno

Tempo soleggiato in Emilia Romagna e regioni del Centro-Sud con un cielo al più poco nuvoloso. Cielo parzialmente nuvoloso nel resto del Nord con sviluppo nel pomeriggio di rovesci e temporali sulle aree alpine con parziale coinvolgimento delle vicine pianure di Piemonte, Veneto e Friuli.

Temperature senza variazioni di rilievo al Nord, in ulteriore aumento al Centro-Sud con picchi di 32/33 gradi in Sicilia e poco superiori ai 35 gradi nella Sardegna occidentale. Venti generalmente deboli, salvo possibili raffiche durante gli episodi temporaleschi.