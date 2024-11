Meteo, fase più stabile tra il 14 e il 16 novembre poi tornano le piogge

Un impulso freddo giovedì 14 novembre arriverà sull’ Adriatico e porterà i suoi residui effetti all’estremo Sud nella prima parte della giornata di venerdì 15 novembre. Nelle altre zone assisteremo a un rinforzo dell’alta pressione con il ritorno delle nebbie in Pianura Padana. Anche nella giornata di sabato il tempo sarà ancora stabile con rischio di nebbie.



Tendenza meteo: la prossima settimana tornano le piogge

Domenica si indebolirà l’alta pressione e arriverà la parte più avanzata di una perturbazione che porterà un peggioramento in particolare al Nord-ovest e sulla Toscana.

A inizio settimana comincerà una fase meteo piuttosto dinamica segnata da flussi atlantici con il transito di diversi sistemi nuvolosi: le zone più colpite dalle precipitazioni saranno il Nord e le regioni tirreniche.



Con il miglioramento di venerdì e sabato temperature saranno in aumento nei valori massimi nelle aree più soleggiate. In seguito, la prossima settimana, al Sud e sul settore adriatico vedremo valori anche localmente sopra la media. Nelle altre zone valori nella media o, al Nord, anche leggermente sotto la norma nei valori massimi.