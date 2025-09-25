Meteo, fase instabile sull'Italia: alto rischio temporali e calo termico

Per il resto della settimana l’Italia sarà alle prese con una instabilità a tratti anche marcata, a causa dell’ultima perturbazione (la n.6), accompagnata da un vasto vortice depressionario ricolmo di aria fresca che rimarrà pressoché stabile a ridosso della nostra penisola, ostacolato da un massiccio blocco anticiclonico in consolidamento in queste ore sull’Europa settentrionale. In pratica si verrà a creare una circolazione atmosferica opposta rispetto a quella che ha interessato l’area euro-mediterranea la scorsa settimana, ossia alta pressione, stabilità e temperature sopra la media nei Paesi nordici, correnti perturbate e clima relativamente fresco nei settori meridionali del continente. Sul nostro Paese saranno, quindi, frequenti le fasi piovose in un contesto di variabilità che prevede, comunque, anche delle pause e momenti soleggiati. Le temperature, in ulteriore diminuzione, scenderanno al di sotto della media, dapprima al Centro-Nord e in Sardegna, nel fine settimana anche al Meridione. Non è ancora possibile delineare con sufficiente attendibilità la durata di questo periodo instabile, anche perché, nelle proiezioni modellistiche, il segnale della persistenza dell’alta pressione di blocco sul nord Europa resta forte anche per l’inizio della prossima settimana. E questo potrebbe continuare ad esporre l’Italia a condizioni di tempo variabile e perturbato anche nei giorni a cavallo fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Previsioni meteo per giovedì 25 settembre

Al mattino nubi sparse al Nord-Est, schiarite anche ampie nel resto del Paese e senza piogge ma con un po’ di nebbie sulla Valpadana occidentale. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, con isolate piogge e brevi temporali su Nord-Ovest, Emilia e Toscana settentrionale. Maggiori schiarite al Sud e in Sicilia con delle velature passeggere. Quota neve intorno a 2000-2200 metri sulle Alpi. Alla sera rovesci e temporali in arrivo anche nelle regioni del Triveneto. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione; valori sotto la media al Centro-Nord, basso Tirreno e Sardegna con valori per lo più tra 17 e 23 gradi; punte di 27-29 gradi al Sud e Sicilia.

Venti moderati di Libeccio su Mar Ligure, alto Tirreno e Corsica e di Maestrale sul basso Adriatico.

Previsioni meteo per venerdì 26 settembre

Nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale al Nord-Ovest, Veneto, Alpi orientali e alta Toscana; neve oltre 1700-2000 metri lungo l’arco alpino. Tempo più stabile e soleggiato altrove, a parte un po’ di nubi all’estremo Sud, con possibili isolate piogge o rovesci sulla Sicilia nel pomeriggio. Temperature massime in ulteriore calo al Nord e in Sicilia, in lieve ripresa in Sardegna, quasi stazionarie altrove; valori decisamente sotto la media al Nord-Ovest. Venti quasi ovunque deboli. Mari poco mossi, eccetto il Ligure che resta mosso.