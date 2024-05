Meteo: fase instabile no stop. A inizio settimana ancora piogge: la tendenza meteo

Anche all'inizio della prossima settimana il tempo sarà perlopiù instabile sulla maggior parte del Paese, con il transito di nuove perturbazioni. Nel dettaglio, la giornata di lunedì 27 maggio avrà inizio con una prevalenza di sole su gran parte delle regioni ma già nel corso del pomeriggio una perturbazione atlantica (la n.12 di maggio) raggiungerà il Nord-Ovest portando qualche rovescio sul Piemonte e localmente anche nel resto dei settori alpini. Il clima sarà abbastanza caldo dappertutto e i venti in generale deboli.

La perturbazione, nella notte tra lunedì e martedì 28 maggio, avanzerà sulle regioni settentrionali portando rovesci e temporali sparsi, in estensione dalla Lombardia verso il Nord-Est. Marginalmente verranno sfiorate anche la Sardegna e le regioni centrali; al Centro in particolare si attendono dei temporali soprattutto tra il pomeriggio e la sera di martedì. Temperature in calo nei valori massimi, soprattutto nelle aree coinvolte dal peggioramento.

Lunga fase di tempo instabile: quanto durerà ancora? La tendenza meteo

L'evoluzione per i giorni successivi, seppur in un contesto di incertezza, vede ancora l'assenza di una rimonta anticiclonica che possa metter fine a questa lunga fase di tempo instabile e perturbato. Per maggiori dettagli sulla tendenza appena descritta, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.