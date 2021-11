Meteo, fase instabile anche tra il 17 e il 18 novembre

Dopo un lunedì e un martedì all'insegna delle nuvole e delle piogge, anche a metà settimana il vortice di bassa pressione responsabile di questa situazione stazionerà nei pressi della nostra Penisola portando condizioni di instabilità. Mercoledì 17 novembre avremo in Sardegna e Sicilia il rischio di qualche temporale con piogge più isolate al Sud e nel Lazio. Nuvolosità compatta anche in Val Padana e al Nordest con qualche pioggia in Veneto e in Emilia-Romagna. Venti moderati sui mari intorno alle Isole e su quelli meridionali. Qualche schiarita e tempo più stabile all’estremo Nordovest.

Tra giovedì e venerdì ancora instabilità soprattutto al Sud

Giovedì questo vortice insisterà all’estremo Sud richiamando una ventilazione di Maestrale su Sardegna e canale di Sicilia e venti settentrionali anche sull’Adriatico e sull’arco alpino. Proseguirà quindi questa fase instabile con nuvole e rovesci sparsi nel Sud peninsulare e in Sicilia. Nuvole in diradamento in gran parte del Nord e nelle regioni centrali tirreniche.

Venerdì la tendenza vede il ritorno a condizioni di tempo stabile al Centro-nord con ampie schiarite e qualche acquazzone tra Calabria e Sicilia.