Meteo, oggi, martedì 14 aprile, numerosi rovesci e temporali

In questa prima parte di settimana il tempo nel Mediterraneo e sull’Italia sarà condizionato dalla presenza di un intenso vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno (perturbazione n.2 di aprile). Il nostro Paese dovrà fare i conti con una fase di diffuso maltempo con rischio anche di piogge intense e temporalesche al Centro-Sud.

I venti oggi, martedì 14 aprile, risulteranno ancora forti di Maestrale ad ovest della Sardegna e di Scirocco tra lo Ionio e l’Adriatico. In generale i mari saranno molto mossi o agitati.

Il clima, nonostante il maltempo, resterà mite con temperature vicine alla norma e per lo più tra 18 e 22 gradi.

Da giovedì 16 tempo in miglioramento sull’Italia grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa e al concomitante ritorno dell’alta pressione in grado per diversi giorni di mantenere lontane le perturbazioni dal nostro Paese. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate salvo una locale instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Le temperature risaliranno di diversi gradi portandosi ovunque oltre la norma e per lo più tra 20 e 25 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 14 aprile

Cielo in generale nuvoloso, con le nubi più compatte al Nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna; maggiori schiarite sul medio Adriatico, al Sud e Sicilia. Al mattino piogge sparse e locali rovesci in gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con quota neve oltre i 2000 metri sulle Alpi. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione al Nord-Ovest, ancora rovesci sparsi nel Nord-Est. Numerosi rovesci e temporali, localmente anche intensi, in Toscana, Sardegna, Sicilia e in gran parte delle zone interne del Centro-Sud. In serata tempo che instabile su Lombardia orientale, Nord-Est e al Sud (compresa la Sicilia).

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese. Ancora un po’ ventilato con mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Mare di Sardegna e Ionio orientale.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 aprile

Altra giornata con una prevalenza di nuvole. Piogge sparse in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e nord della Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di numerosi rovesci o temporali su bassa Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna e settori alpini centro-orientali.

Temperature in deciso rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo sul medio Adriatico e in Sicilia.