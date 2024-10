Meteo, fase di forte maltempo in arrivo: rischio nubifragi

Il miglioramento di domenica sarà solo temporaneo perché è già in agguato una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico (la n.3 di ottobre). Lunedì assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, con le prime piogge su Venezie al Nord-Ovest, Emilia e Toscana; piogge anche moderate tra Liguria e alta Toscana. La parte più attiva di questa perturbazione raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì causando forte maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con piogge intense e forti temporali responsabili di possibili criticità. In particolare sono attesi accumuli fino a 100-150 l/m2 su aree alpine e prealpine ma localmente anche superiori a 200 l/m2 sulla Liguria centro-orientali; invece sulle regioni tirreniche avremo il rischio di locali forti intensi con possibili nubifragi. Mercoledì con l’allontanamento della perturbazione verso la penisola balcanica, seguirà una breve tregua, in attesa, già giovedì, di un probabile nuovo peggioramento. Se gli aggiornamenti lo confermeranno, la perturbazione in arrivo sarà quello che rimane dell’uragano Kirk attualmente in pieno Atlantico a nord dell’arcipelago delle Azzorre e diretto verso l’Europa occidentale. Le piogge dovrebbero coinvolgere ancora una volta principalmente il Nord e il settore tirrenico. Le temperature, dopo il ridimensionamento di questi giorni, subiranno un generale rialzo determinato dall’afflusso da sud di aria più mite.

Previsioni meteo per lunedì 7 ottobre



Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse al Nord-Ovest, Toscana settentrionale, settori occidentali di Emilia e Veneto; fenomeni per lo più deboli, eccetto tra Liguria e nordovest della Toscana dove saranno possibili anche dei locali rovesci. Prevalenza di nuvole con cielo fino a nuvoloso nel resto del Nord-Est, Toscana centro-meridionale, Umbria e nord Marche. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature massime in leggero calo in pianura padana, in rialzo nel resto del paese. Venti moderati di Scirocco sui mari di ponente (eccetto nel Tirreno sud-orientale) che diverranno mossi; ventilazione debole altrove.

Previsioni meteo per martedì 8 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord e in Sardegna con piogge diffuse, meno probabili, più deboli e isolate sul medio Adriatico. Tra pomeriggio e sera peggiora anche in Campania, nord Puglia, settori occidentali di Basilicata e Sicilia. Piogge intense e insistenti lungo la fascia alpina e prealpina centro-orientale; locali forti temporali o nubifragi in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Resistono ampie schiarite in Puglia e settori ionici. Temperature in ulteriore aumento sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia; in calo in Sardegna. Clima caldo sulle regioni del medio Adriatico e del Sud con valori che localmente potranno sfiorare i 30 gradi. Venti ovunque meridionali: moderati al Sud e in Sicilia, fino a tesi o forti sui mari del Centro-Nord, in Liguria e sulle Venezie con mari molto mossi o agitati.