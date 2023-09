Colpo di coda dell'estate tra fine settembre e inizio ottobre: gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza meteo

Il vortice mediterraneo che sta coinvolgendo parte del Centro-Sud si allontanerà definitivamente dall’Italia a metà settimana. Alle sue spalle si conferma il consolidamento dell’alta pressione, che in questi giorni si sta già estendendo sul Centro-Nord e parte dell’Europa centro-occidentale: il promontorio anticiclonico, in risalita dal Nord Africa, darà così il via a una fase meteo stabile e insolitamente calda destinata ad accompagnarci fino ai primi giorni di ottobre, probabilmente almeno fino alla prima parte della prossima settimana, con un clima dal sapore estivo.

Colpo di coda dell'estate, con sole e caldo anomalo: la tendenza meteo per i prossimi giorni

Più nei dettagli, la giornata di giovedì 28 settembre sarà soleggiata praticamente in tutta Italia, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Farà eccezione solo qualche piovasco pomeridiano che potrà coinvolgere la Calabria e il Salento, principalmente nelle zone interne. I venti saranno ovunque deboli, ancora prevalentemente settentrionali, e i mari risulteranno in prevalenza poco mossi. Le temperature massime saranno per lo più comprese tra 25 e 30°C in tutto il Paese.

Per l’Italia si conferma un vero e proprio colpo di coda dell’estate, con temperature che si porteranno ben al di sopra della norma. Anche tra venerdì e il weekend i valori massimi si spingeranno diffusamente fino ai 30 gradi, con picchi anche superiori specialmente a partire dal fine settimana tra il 30 settembre e l’1 ottobre.