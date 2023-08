Estate in pausa: forti temporali e vento intenso, crollano le temperature. Le previsioni meteo per il weekend del 5-6 agosto

Estate in pausa in questo primo weekend di agosto, con uno scenario meteo segnato dal passaggio di un’intensa ed estesa perturbazione sull’Italia. La massa d’aria fresca di origine nord atlantica che l’accompagna si propaga adesso fino alle estreme regioni meridionali dove sabato 5 agosto, oltre al passaggio della parte più attiva e temporalesca del fronte, si osserverà un marcato calo delle temperature. Caldo e afa vengono infatti spazzati via da una vivace e temperata corrente nord-occidentale, che si mostra particolarmente sostenuta soprattutto sulle Isole maggiori e che riporta le temperature su valori temporaneamente anche al di sotto della norma.

Domenica la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, concedendo un generale miglioramento delle condizioni meteo, mentre un’altra perturbazione (la n.3), in transito sull’Europa nord alpina, lambirà le regioni di Nord-Est dove l’atmosfera resterà instabile. La tendenza per la prossima settimana conferma la rimonta dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo e la progressiva risalita di aria calda dall’Africa nord-occidentale, con una fase di caldo oltre la norma a partire da giovedì 10, ma senza picchi esagerati.

Le previsioni meteo per sabato 5 agosto

Rasserena sin dal mattino al Nord-Ovest, schiarite anche ampie su Sardegna tirrenica e Sicilia. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, inizialmente più compatte e associate a precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su Lombardia orientale, regioni di Nord-Est e all’estremo Sud peninsulare, specie tra Puglia meridionale e Calabria ionica. Seguirà una maggiore variabilità, in un contesto di atmosfera instabile, con il rischio di rovesci sparsi e temporali soprattutto sulle regioni peninsulari. In serata tendenza al miglioramento, con gli ultimi fenomeni lungo il medio-basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature massime in sensibile calo al Centro-Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord-Ovest. Venti forti di Maestrale sulle Isole maggiori, con mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per domenica 6 agosto

Domenica il tempo torna stabile e soleggiato sulla maggior parte delle regioni Da metà giornata, e soprattutto nel pomeriggio, tendenza a rovesci o temporali su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e, più occasionalmente, su Emilia orientale, Romagna e nord delle Marche. Temperature in calo un po’ dappertutto nei valori minimi. Massime per lo più in rialzo, con valori nella norma o localmente al di sotto, in generale non superiori ai 30-31 gradi. Giornata ventosa per venti occidentali o di Maestrale, fino a burrascosi su Sardegna e mari di ponente, che risulteranno molto mossi o anche agitati; Foehn nelle Alpi e al Nord-Ovest.