Estate di San Martino con tempo stabile e clima mite: quanto durerà? Le previsioni da mercoledì 11 novembre

Temperature oltre la media e condizioni meteo stabili, ma con il ritorno di nebbie e rischio inquinamento.
Previsione11 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino, recita il proverbio: anche quest’anno la tradizione popolare contadina sarà pienamente rispettata, con l’alta pressione di matrice sub-tropicale che torna protagonista assoluta sull’Italia e su gran parte del continente europeo, dove assicura tempo soleggiato e temperature pomeridiane decisamente miti per il periodo, in generale oltre la norma. Anzi, tra giovedì e venerdì è atteso un ulteriore incremento, complice l’afflusso di aria calda dal Nord Africa, con valori anche oltre i 20 gradi nelle regioni tirreniche e fino a 25-27 nelle Isole maggiori. Lo zero termico sulle Alpi arriverà a toccare i 3500-3600 metri.

Questa fase di stabilità atmosferica favorirà però, nelle ore notturne e mattutine, la formazione di un po’ di nebbie e di estesi strati di nubi basse al Centro-Nord, insieme al costante accumulo di sostanze inquinanti in prossimità del suolo: la qualità dell’aria è quindi destinata a peggiorare. In base alle proiezioni attuali, un cambio della circolazione atmosferica potrebbe arrivare nel weekend del 15 e 16 novembre, con un nuovo peggioramento del tempo e il ritorno anche di un po’ di piogge, ma la tendenza risulta ancora piuttosto incerta.

Le previsioni meteo per martedì 11 novembre

Nubi sparse con un cielo fino a parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso su Liguria, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna; non escluse isolate e deboli piogge tra il nordest della Sicilia e la bassa Calabria tirrenica. Per il resto, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, o leggermente velato da nubi alte e sottili. Temperature senza grandi variazioni: massime pomeridiane nella norma o leggermente oltre, con valori per lo più tra 15 e 20 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale su mari e regioni meridionali e intorno alla Sicilia. Mari localmente ancora un po’ mossi al Sud, calmi o poco mossi i restanti bacini intorno alla nostra Penisola.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 novembre

Nubi sparse con un cielo fino localmente nuvoloso su Liguria e Toscana dove non si escludono isolate e deboli pioviggini. Al mattino nubi basse e possibili nebbie in pianura padana e nel Polesine, in diradamento a metà giornata. Tempo generalmente soleggiato nel resto d’Italia, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento sulla Sicilia tirrenica.
Temperature senza grandi variazioni. Clima freddo all’alba su pianure e valli del Centro-Nord dove non si esclude qualche brinata; più mite di giorno, specie nelle aree soleggiate. Sulla Sardegna si potranno toccare i 25-27 gradi, complice un rinforzo dei venti di Scirocco.

