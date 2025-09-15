FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: l'estate alza nuovamente la voce! A metà settimana picchi di oltre 30 gradi

L'estate alza nuovamente la voce a metà settembre sull'Italia. Da oggi (lunedì 15) temperature in graduale rialzo e caldo estivo fin sulle Alpi.
Previsione15 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La settimana appena iniziata vedrà in Italia il ritorno di condizioni estive grazie a una decisa rimonta dell’alta pressione sub-tropicale, che si spingerà fino alla regione alpina, occupando la nostra penisola e il bacino del Mediterraneo con buona probabilità fino al week-end del 20-21 settembre. Soltanto nella giornata di martedì 16 la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale (la nr.5 del mese) lambirà il Nord-Est, portando una breve fase instabile.

A parte questa breve parentesi, il resto della settimana avrà connotati anomali, tipicamente estivi: tempo stabile e soleggiato, caldo oltre la norma del periodo. Le temperature aumenteranno soprattutto a partire da giovedì 18 quando al Nord si potranno in qualche caso superare i 30 gradi, mentre al Centro-Sud e Isole si potranno raggiungere picchi di 33-34 gradi. Nella seconda parte della settimana una notevole e preoccupante anomalia sarà la quota dello zero termico, che sulle Alpi supererà i 4000 metri.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 15 settembre)

Tempo stabile e soleggiato in gran parte dell’Italia, soprattutto al Centro-Sud e Isole. Da segnalare la presenza di nuvolosità in mattinata all’estremo Nord-Est, in Liguria e alta Toscana; nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sulle regioni settentrionali e lungo l’Appennino. Temperature massime in aumento al Centro-Nord, più marcato nelle zone alpine. Venti deboli, con rinforzi da nord nello Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 16 settembre

Sulle regioni del Centro-Sud e al Nord-Ovest tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di velature e nubi basse al mattino in Liguria, Toscana, Umbria, coste tirreniche. Al Nord-Est maggiore variabilità, con nuvole più compatte e rovesci anche temporaleschi su Alpi orientali, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve calo all’estremo Nord-Est, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti di Libeccio nel Mar Ligure.

