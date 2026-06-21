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Meteo, estate al via sotto il segno dell'Anticiclone nord-africano: caldo afoso in aumento

Siamo nel pieno di una intensa ondata di caldo: elevati tassi di umidità e picchi a sfiorare i 40 gradi. Le previsioni meteo del 21-22 giugno
Previsione21 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione21 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Su una grossa fetta di Europa Occidentale e Centrale insiste la bollente alta pressione dell’anticiclone Nord-Africano, che occupa con decisione anche l’Italia, dove quindi nelle prossime il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e caratterizzato da caldo afoso in ulteriore aumento. L’alta pressione sembra destinata a resistere anche per tutta la nuova settimana, e questo significa che ci attendono altre giornate caratterizzate da tanto sole, anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone montuose del Paese. Il bel tempo sarà ancora accompagnato da caldo afoso intenso, con temperature massime diffusamente al di sopra di 30 gradi e punte a sfiorare, se non addirittura raggiungere, i 40 gradi: valori quindi ben al di sopra delle medie stagionali, in alcuni casi anche di 9-10 gradi. La sensazione di calore verrà inoltre accentuata dagli elevati tassi di umidità, e anche le temperature notturne faranno registrare valori decisamente alti per il periodo, con notti tropicali (nottate in cui le temperature non scendono al di sotto dei 20 gradi) in gran parte delle nostre città.

Previsioni meteo per domenica 21 giugno

Domenica al mattino splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne della Penisola, con qualche acquazzone o temporale sulle zone alpine e sull’Appennino Centrale e Settentrionale. In serata ancora isolati temporali sulle Alpi, con possibili locali sconfinamenti sulla vicina pianura lombardo-veneta. Caldo afoso intenso, in ulteriore lieve aumento: temperature massime ben al di sopra della norma, con possibili picchi fino a 38-39 gradi al Centro-Nord e Sardegna. Venti deboli, a regime di brezza.

Previsioni meteo per lunedì 22 giugno

Lunedì al mattino tempo soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sui rilievi del Nord e sulle zone interne del Centro-Sud: isolati rovesci e temporali su Alpi e zone appenniniche, con possibili locali sconfinamenti lungo le coste centrali tirreniche. Temperature sempre decisamente elevate: notte tropicale in molte località, in cui le minime non scenderanno al di sotto di 20 gradi; massime per lo più comprese fra 31 e 37 gradi, con punte fino a 38-39 gradi al Centro-Nord e Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 21 Giugno ore 12:07

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