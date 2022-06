Meteo: estate al via con caldo africano, afa e notti tropicali. Picchi fino a 40°C

La settimana del solstizio d'estate sarà bollente: tutta l'Italia vivrà la terza e intensa ondata di caldo africano. Da martedì 21 giugno termometri fino a 35-38 gradi, con picchi di 39-40 gradi al Sud e nelle Isole. Caldo afoso soprattutto al Nord, clima opprimente anche di notte con temperature difficilmente sotto i 22-23 gradi. Nel corso della settimana che segna l’ingresso ufficiale dell’estate, con il solstizio atteso martedì 21, l’Italia vivrà la sua terza ondata di calore: sarà intensa sia per estensione geografica, perché investirà praticamente tutto il Paese, che per durata. In particolare al Sud e sulla Sicilia dove, ad oggi, non si vede la fine di questa fiammata, con il rischio che possa perdurare almeno fino alla fine di giugno.

A pilotare l’onda rovente sarà, ovviamente, l’anticiclone nord africano, destinato ad investire direttamente il Mediterraneo centrale e la nostra Penisola, lasciando appena ai margini le aree alpine e l’estremo Nordovest: in questi settori, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22, infiltrazioni di aria più umida atlantica consentiranno lo sviluppo di alcuni episodi di instabilità, con il rischio di temporali, occasionalmente anche sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Una fase di maggiore instabilità atmosferica, con temporali più diffusi, potrebbe svilupparsi tra la seconda parte di venerdì 24 e la giornata di sabato 25, quando non è da escludersi il passaggio della coda di una perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali favorevole, nel caso, ad un’attenuazione della calura. Ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta.

Clima bollente soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, afa al Nord e notti tropicali in aumento: la tendenza meteo

Dal punto di vista termico, il clima sarà bollente. Le temperature potranno diffusamente raggiungere i 35-37 gradi, ma con valori che, al Centro-Sud e sulle Isole, si avvicineranno alla soglia dei 40 gradi, soprattutto a partire da metà settimana e nelle aree interne poco lontane dal mare. Oltre al gran caldo, dovremo fare i conti con l’afa, specie al Nord, mentre di notte le temperature faranno fatica a scendere sotto i 22-24 gradi, unite ad elevati tassi di umidità (notti tropicali in aumento).