Meteo, l'estate accelera: verso la prima ondata di caldo della stagione. Le previsioni da mercoledì 11 giugno

L’Anticiclone Nordafricano resta protagonista sul Mediterraneo e l’Italia, e nella seconda parte della settimana tenderà a consolidarsi ulteriormente sulle nostre regioni espandendosi anche verso l’Europa centrale e la Scandinavia meridionale, dove le anomalie termiche potranno arrivare fino a 10 gradi oltre la norma. Sul nostro Paese proseguirà quindi questa fase caratterizzata da condizioni meteo estive, con prevalenza di tempo stabile e i consueti annuvolamenti pomeridiani sui monti dove non si escludono brevi temporali di calore.

Il caldo si farà sentire con temperature in generale crescita, fino a picchi massimi dai 30 ai 35 gradi da nord a sud, ma con valori anche più elevati sulla val padana orientale e nelle aree interne del Centro-Sud, fino a sfiorare i 40°C in Sardegna nel fine settimana.

Di fatto si tratta della prima ondata di calore della stagione, che non si profila comunque particolarmente intensa, se confrontata con molte altre situazioni pesanti che hanno interessato il nostro Paese, e probabilmente nemmeno duratura.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 giugno

Giornata stabile e soleggiata, con solo delle velature passeggere e temporanei annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei monti dove non si escludono brevi e isolati rovesci, più probabili nell’Appennino meridionale.

Temperature stazionarie o in leggera crescita, con valori massimi fra 27 e 33 gradi e locali picchi leggermente oltre sulle regioni meridionali. Afa in aumento nelle pianure. Venti deboli a carattere di brezza, salvo dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia. Mari in generale calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 giugno

Altra giornata pienamente estiva, con cielo sereno o poco nuvoloso e i consueti annuvolamenti sparsi sui rilievi in sviluppo nel pomeriggio quando non si esclude la possibilità di brevi temporali di calore, più probabili sulle Alpi occidentali e sui rilievi interni della Sicilia.

Temperature in leggero aumento al Centro-Nord e in Sardegna; massime comprese fra 28 e 34 gradi, con picchi anche più elevati nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.