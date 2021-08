Meteo, entro giovedì 26 sensibile attenuazione del caldo al Sud

Oggi 25 agosto l’aria fresca di origine atlantica raggiungerà anche le regioni del Sud dove favorirà, entro la giornata di giovedì 26, una sensibile attenuazione del caldo e anche, dopo tanto tempo, la formazione di qualche temporale, specie in Puglia.

La situazione meteo potrebbe rimanere movimentata anche nell’ultima parte della settimana: le proiezioni odierne infatti propongono il passaggio di un’altra perturbazione (la numero 6 del mese), i cui effetti si avvertiranno soprattutto tra venerdì e sabato, con piogge che ancora una volta si concentreranno soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per mercoledì 25

Prevalenza di tempo bello in Sicilia, Emilia e coste dell’Alto Adriatico. Altrove alternanza tra sole e nuvole: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Sardegna e rilievi della Calabria.

Temperature massime in rialzo all’estremo Nordovest, stazionarie e ancora elevate in Sicilia e Calabria, in calo altrove. Venti da deboli a moderati, per lo più settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 26

Giornata tra sole e nuvole su Alpi orientali, Abruzzo, Molise e Sud, con isolati rovesci o temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e rilievi della Sicilia. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia.

Temperature massime in calo all’estremo Sud, in leggero rialzo altrove, comunque in generale vicine alla norma.