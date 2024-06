Meteo, entro giovedì 20 picco dell'ondata di caldo: 40 gradi e oltre, ecco dove

Al via una breve ma intensa ondata di calore sull’Italia: a portarla l’anticiclone africano, lo fa proprio nella settimana del solstizio, atteso giovedì 20 alle 22.50 (ora italiana). Per le regioni del Sud e la Sicilia si tratta della seconda della stagione, dopo quella osservata una decina di giorni fa. Al Nord invece, dopo un periodo eccezionalmente piovoso, adesso si attendono i primi over 30 dell’estate.

Si parte in queste ore, con un aumento significativo delle temperature, per proseguire e raggiungere l’apice intorno a venerdì quando, nelle aree interne del Centro-Sud, si potrebbero anche superare i 40 gradi, mentre l’anticiclone si sarà allungato fino a ad abbracciare i Balcani e l’Europa orientale.

Nel frattempo, dalla Penisola iberica risalirà lentamente una perturbazione atlantica (la n.8 del mese) la quale, avvicinandosi alla regione alpina, accentuerà l’afflusso di aria sub-tropicale verso l’Italia e la sensazione di afa sulle regioni settentrionali.

Resta molta incertezza circa l’evoluzione successiva: al momento si conferma il passaggio di questa perturbazione al Nord tra giovedì e venerdì, associato ad una fase temporalesca localmente intensa e un’attenuazione del caldo. A seguire, tra sabato e domenica una seconda perturbazione nord atlantica (la n.9), in scivolamento lungo la Penisola, dovrebbe interrompere l’ondata di calore anche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 19

Tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel corso della giornata si osserverà il passaggio di nuvolosità a quote alte sulla Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali. Nubi più dense nel settore alpino occidentale, dove non si escludono isolati e brevi rovesci durante il pomeriggio-sera.

Temperature in aumento: massime per lo più tra 29 e 35 gradi, con punte di 36 al Nord-Est, di 38-40 nelle aree interne e di valle, poco lontane dal mare, del Centro-Sud. Sulla Sardegna non si esclude il superamento della soglia dei 40 gradi. Venti: moderati o tesi di Scirocco sul mar Tirreno occidentale, che diverrà mosso. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per giovedì 20, Solstizio d'Estate

Al Nord e sull’alta Toscana cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità temporaneamente più densa al mattino nel settore di Nord-Ovest, associata ad alcuni isolati rovesci. Nel pomeriggio tempo instabile, con alcuni temporali, su Valle d’Aosta, nord e ovest del Piemonte. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, con al più qualche sottile velatura.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento al Nord-Est e al Centro-Sud, con punte di 40-42 °C nelle aree interne e di valle delle regioni peninsulari e delle Isole. Venti: moderati settentrionali su Adriatico centrale e meridionale al largo e alto Ionio; deboli a regime di brezza altrove.