Meteo, entro giovedì 19 agosto fine dell'ondata di caldo anche al Sud

La lunga ed estenuante ondata di caldo causata dall'Anticiclone Nord-Africano sta per volgere al termine. Una nuova perturbazione atlantica, da lunedì 16 agosto si avvicinerà al Nord, accompagnata da correnti più fresche, che tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, interromperanno l’ondata di caldo anche al Centro-Sud. Ci aspettano giornate con temperature vicine alle medie stagionali, ventilate e con un drastico calo dei tassi di umidità e quindi dell'afa.

Tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto fine del caldo intenso anche al Sud e venti più freschi

Mercoledì 18 agosto venti più freschi settentrionali raggiungeranno anche le regioni meridionali con un calo delle temperature e gli ultimi picchi di 35 gradi solo su Calabria e Sicilia. Prevarrà il sole sul Paese anche se l’atmosfera sarà instabile con rischio di qualche rovescio o temporale sull’Appennino centro-meridionale, tra basso Lazio, Basilicata e Puglia. Instabile anche su Prealpi e Alpi Marittime. Si farà sentire il Maestrale sulle Isole e sul medio e basso Adriatico.

Giovedì 19 agosto temperature in ulteriore calo all’estremo Sud, in lieve rialzo invece al Nordest e sull’Emilia Romagna. Il caldo sarà comunque non eccessivo e decisamente sopportabile rispetto alle scorse settimane. Qualche locale temporale in Appennino e sulle Alpi centrali, per il resto prevarrà il sole.