Meteo, entro domenica 31 luglio il caldo si attenuerà anche al Sud

Sabato 30 luglio la perturbazione giunta sull’Italia venerdì tenderà ad allontanarsi verso la penisola balcanica, seguita da qualche locale episodio di instabilità e dall’afflusso di aria meno calda fino alle regioni centrali.

Avremo schiarite fin dal mattino al Nord-Ovest. Al Nord-Est e in Toscana prime ore del giorno con nuvole associate a residui rovesci o temporali in Friuli, intorno all’alto Adriatico e nel settore centrale della Toscana ma con tendenza a un miglioramento già in mattinata. Sul resto del Centro iniziali schiarite ma con nuvole in aumento, in particolare tra le zone interne e il versante adriatico con tendenza a locali rovesci o temporali lungo l’Appennino. Al Sud ancora prevalenza di sole salvo annuvolamenti sparsi dal pomeriggio tra l’Irpinia e il Foggiano dove non si esclude qualche sporadico e breve rovescio.

Temperature minime in lieve calo al Nord; massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Nord-Est, al Centro e nell’ovest della Sardegna, quasi stazionarie al Sud e su valori ancora elevati, fino a punte di 36-38 gradi.

Venti anche moderati di Maestrale in Sardegna, in prevalenza deboli altrove salvo rinforzi sul medio Adriatico e raffiche nelle aree temporalesche. Mari: mosso il Mare di Sardegna, localmente mossi anche il basso Ligure e il medio Adriatico, per lo più poco mossi i restanti bacini.

Domenica 31 luglio la massa di aria meno calda sospinta da venti settentrionali, raggiungerà anche il Sud, smorzando finalmente anche in queste zone i picchi di caldo più intenso con residue punte oltre i 35 gradi limitate al basso Ionio e alla Sicilia.

La giornata sarà prevalentemente soleggiata su gran parte dell’Italia, nubi sparse saranno possibili soprattutto nelle ore centrali del giorno a ridosso delle Alpi orientali e lungo l’Appennino con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale tra il basso Lazio, il sud-ovest dell’Abruzzo, in Lucania e sulla Sila.

La prossima settimana dovrebbe iniziare all’insegna del sole un po’ dappertutto e con temperature in lieve aumento anche se le massime dovrebbero per lo più mantenersi al di sotto dei 35 gradi.