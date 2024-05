Meteo, emergenza maltempo: 16 maggio a rischio nubifragi

L’intensa perturbazione (la n.5) che sta transitando sulla parte settentrionale dell’Italia insisterà fino a giovedì 16 maggio causando ancora condizioni di forte maltempo con precipitazioni abbondanti e possibili nubifragi che potranno generare anche delle situazioni critiche.



Le regioni centro-meridionali, invece, saranno coinvolte solo marginalmente, con pochi fenomeni lungo l’Appennino e nei settori più settentrionali del Centro, in particolare sulla Toscana. La massa d’aria umida e calda che precede e accompagna il vasto sistema perturbato sarà all’origine del caldo anomalo previsto in questi giorni sulle regioni meridionali dove le temperature potranno raggiungere e superare localmente la soglia dei 30 gradi.



Da venerdì l’ondata di maltempo al Nord tenderà ad attenuarsi, seppure con la persistenza di un’atmosfera a tratti instabile; in tal modo, le temperature potranno risalire un po’, dopo il calo dovuto al tempo perturbato, mentre sulle regioni meridionali i flussi di aria calda continueranno a mantenere un clima pressoché estivo. Lo scenario più probabile per il fine settimana, da confermare nei prossimi giorni, vede per sabato ancora dei locali episodi di instabilità al Nord e per domenica il probabile transito di una veloce perturbazione al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 16 maggio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord con piogge e temporali a tratti intensi, maggiormente diffusi fra pomeriggio e sera.

Per Milano breve tregua al mattino poi nuovo rischio di forti temporali con possibili criticità tra pomeriggio e sera.



Possibili rovesci o temporali anche sulla Toscana, specie nel centro-nord della regione; fenomeni a carattere più isolato nel nord delle Marche. Nuvolosità molto più irregolare nel resto del Centro-Sud, con schiarite a tratti anche ampie e tempo asciutto. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con picchi di 30 gradi e localmente oltre al Sud e sulla Sicilia; valori ancora sotto la media al Nord. Venti da moderati a forti di Scirocco su Adriatico e Ionio, con mari molto mossi, fino a localmente agitato lo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 17 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, a parte un po’ di nuvole sull’alta Toscana. Ampie schiarite anche sull’Emilia Romagna orientale e il basso Veneto. Nuvolosità sparsa nel resto del Nord, con ancora la possibilità di isolate piogge e brevi temporali lungo le Alpi, in Piemonte e sull’alta pianura padana. Temperature massime in aumento al Nord, in lieve calo al Centro, ancora elevate sulle regioni meridionali. Venti deboli, con locali rinforzi da sud. Ancora molto mosso il Mar Ionio, da poco mossi a localmente mossi gli altri bacini.