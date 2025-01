Meteo, due perturbazioni in arrivo entro il weekend: la tendenza da giovedì 23

Nella seconda parte della settimana l’instaurarsi di correnti atlantiche determinerà uno scenario meteo ancora piuttosto movimentato, con nuove perturbazioni in arrivo verso l’Italia, ma anche un clima insolitamente mite, con temperature destinate a portarsi ovunque al di sopra della media stagionale.

In particolare, giovedì 23 gennaio una veloce perturbazione atlantica attraverserà il Centro-Nord. I suoi effetti non dovrebbero tuttavia risultare intensi, con qualche pioggia isolata al mattino al Nord-Est, in Lombardia e su Toscana, Umbria e Marche - e un po’ di neve sulle Alpi di confine al Nord-Ovest. Nel pomeriggio il tempo migliorerà al Nord-Ovest e in gran parte del Centro, mentre qualche pioggia dovrebbe insistere sul Nord-Est e sul nord della Toscana; sulle Alpi la neve cadrà al di sopra dei 1.000-1.300 metri.

Nel resto del Centro, al Sud e sulle Isole il tempo resterà stabile, con solo annuvolamenti passeggeri alternati a schiarite.

Le temperature saranno in aumento su tutte le regioni: i venti meridionali determineranno un clima particolarmente mite, specie nelle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori.

Per venerdì 24 gennaio si profila poi un rialzo della pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, che allontanerà le perturbazioni favorendo un generale miglioramento con condizioni meteo stabili e asciutte praticamente ovunque. Foschie dense o locali nebbie torneranno a svilupparsi in Pianura Padana.

Il clima sarà insolitamente mite per la stagione in tutto il Paese, con temperature superiori alla norma soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole.

La tendenza meteo per l'ultimo weekend di gennaio

La tendenza meteo per il fine settimana presenta ancora ampi margini di incertezza. Secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile il tempo dovrebbe restare in generale stabile in gran parte del Paese, ma una nuova perturbazione potrà investire le regioni di Nord-Ovest facendo sentire i suoi effetti soprattutto nella giornata di domenica. In questo contesto le temperature resteranno comunque al di sopra della media in tutta Italia, con un clima ancora decisamente mite per questo periodo dell’anno.

I prossimi aggiornamenti meteo permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.