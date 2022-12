Meteo, dopo una tregua tornano piogge e neve per il Ponte dell'Immacolata: ecco dove

Per il Ponte dell’Immacolata le previsioni meteo indicano un martedì 6 e un mercoledì 7 dicembre in cui il maltempo concederà una tregua dopo il passaggio delle prime due perturbazioni del mese. Tra giovedì 8, giorno dell’Immacolata, e venerdì 9 sembra possibile un nuovo peggioramento sull’Italia per l’arrivo di una perturbazione che porterà altre piogge e nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri sulle regioni nord-occidentali.

Meteo, martedì 6 dicembre poche piogge e clima mite al Sud

Prevarranno le schiarite sulle regioni del Nord con rischio di qualche nebbia in Val Padana al mattino. Abbastanza soleggiato anche al Sud, mentre sulle regioni del Centro il cielo sarà nuvoloso con rischio di qualche pioggia o rovescio in Umbria, sull’alto Lazio e nel sud delle Marche. Temperature: in lieve calo al Nord e sulle regioni centrali adriatiche; clima mite al Sud e sulle isole. Venti: in prevalenza deboli ma con rinforzi da Sud su Puglia meridionale, Ionio e canale di Sicilia. Mari: mossi lo Ionio, il canale di Sicilia ed il canale d’Otranto; in prevalenza poco mossi gli altri settori.

Meteo Ponte Immacolata: possibile nuova perturbazione

Mercoledì 7 dicembre sarà per buona parte dell’Italia un’altra giornata abbastanza tranquilla dal punto di vista mete: segnaliamo la possibilità di qualche debole pioggia isolata sulla Toscana, in Romagna e sul Salento. Temperature senza grosse variazioni e con un clima ancora mite per la stagione al Sud.

In seguito, tra giovedì 8 dicembre - Immacolata - e venerdì 9, potrebbe esserci un passaggio perturbato specialmente al Nord (con il ritorno della neve sulle Alpi), mentre al Sud e sui versanti adriatici la situazione resterà ancora tranquilla. Non arriverà aria particolarmente fredda per tutto il resto della settimana.