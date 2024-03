Meteo: dopo Pasqua si attenua il caldo anomalo al Centro-Sud. La tendenza

I giorni successivi alle festività pasquali vedranno la presenza sul Mediterraneo centro-occidentale di un campo di pressione mediamente alta e livellata associata in quota a correnti occidentali in cui si muoveranno dei sistemi nuvolosi poco attivi; si tratterà infatti delle code meridionali di perturbazioni il cui grosso transiterà a latitudini più elevate.

Le temperature tenderanno a ridimensionarsi verso il basso dopo il “caldo” nelle feste al Centrosud ma si manterranno comunque su valori primaverili anche leggermente sopra le medie in attesa di un nuovo possibile aumento verso il fine settimana.

Dopo Pasqua e Pasquetta si attenua il caldo anomalo con una situazione meteo perlopiù stabile fino al weekend: la tendenza meteo

Martedì 2 aprile sarà una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte dell’Italia. Qualche annuvolamento in più sarà presente nelle zone interne tirreniche e soprattutto all’estremo Nordest dove sarà possibile qualche precipitazione tra l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno in calo anche sensibile sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia dove si riavvicineranno alla norma; valori in rialzo invece al Nord, in Toscana e Sardegna. I venti saranno occidentali, fino a moderati sui mari di ponente e in Appennino.

Mercoledì 3 transiterà una debole perturbazione con solo qualche innocuo passaggio nuvoloso al Centrosud. Nuvole più attive transiteranno al Nord con la possibilità di qualche debole precipitazione lungo le Alpi (quota neve oltre 1400-1700 metri), nel Levante ligure, in Lombardia e sul Triveneto. Temperature in calo nelle minime al Centrosud e nelle massime al Nord. Venti in prevalenza deboli meridionali.

In seguito, almeno fino a sabato 6 aprile, l’alta pressione tenderà a rinforzare ulteriormente con condizioni di diffusa stabilità, tempo asciutto e spesso soleggiato. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.