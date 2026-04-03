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Meteo, dopo il forte maltempo torna il sole per Pasqua: le previsioni

Si esaurisce l'intensa fase di maltempo sull'Italia: alta pressione in rinforzo proprio per le feste di Pasqua con tanto sole e clima molto mite. Le previsioni meteo
Previsione3 Aprile 2026 - ore 12:08 - Redatto da Meteo.it
Previsione3 Aprile 2026 - ore 12:08 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione che negli ultimi giorni ha causato forte maltempo, si sta allontanando verso la Grecia e la Turchia perdendo anche energia. Sull’Italia, quindi, le condizioni del tempo andranno migliorando, a parte dei residui effetti sulle regioni centrali adriatiche e al Meridione, in termini soprattutto di nuvole e poche precipitazioni. Nel frattempo l’alta pressione si farà strada verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo favorendo condizioni di tempo sempre più stabile accompagnato da temperature in progressiva risalita, grazie al contemporaneo afflusso di aria mite. Gli ultimi aggiornamenti confermano l’insistenza di condizioni di bel tempo da sabato fino almeno a metà della prossima settimana, con ampie schiarite e picchi massimi di temperatura che, entro Pasquetta, potranno raggiungere i 22-24 gradi sulle regioni settentrionali, quelle centrali tirreniche e nelle isole maggiori. Pertanto, dopo un periodo che ha visto il ritorno dell’inverno in molte regioni, il cambio di scenario sarà ancora più marcato, e segnerà anche una situazione abbastanza inusuale per le festività pasquali che raramente hanno il pregio di trascorrere con tempo costantemente stabile e clima mite da nord a sud. La tendenza per la seconda parte della settimana resta al momento molto incerta; sembra probabile un cedimento dell’anticiclone con conseguente ritorno di un po’ di variabilità, ma è ancora presto per individuare i dettagli.

Previsioni meteo per sabato 4 aprile

Prevalenza di tempo bello e soleggiato, a parte la presenza di un po’ di nuvole su Alpi orientali ed estremo Sud. Nel pomeriggio possibile sviluppo di brevi e isolati rovesci o temporali nella bassa Calabria e nel sud della Sicilia a partire dalle aree interne montuose. Temperature in ulteriore leggero aumento nei valori massimi, con picchi fino a 20-24 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole; valori ancora leggermente sotto la media su medio e basso Adriatico. Venti in indebolimento, ma ancora localmente moderati da nord o nord-ovest su medio Adriatico, Sud e Isole. Moto ondoso dei mari in parziale attenuazione.

Previsioni meteo per domenica 5 aprile - Pasqua

Giornata bella e soleggiata, con qualche velatura passeggera e locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi del Sud e della Sicilia. Temperature in leggero ulteriore rialzo, con valori per lo più dai 19 ai 24 gradi, solo lievemente più contenuti in Puglia e zone limitrofe. Venti in generale deboli, a parte ancora qualche residuo rinforzo all’estremo Sud. Mari tendenti a divenire calmi o poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:25

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