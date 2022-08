Meteo: dopo Ferragosto breve ma intensa ondata di caldo ma non ovunque

Martedì 16 agosto, tra la notte e il primo mattino, la coda della perturbazione n.3 transitata a Ferragosto, darà vita ancora a qualche fenomeno sull'Italia centrale. Nel dettaglio, il giorno successivo a Ferragosto sarà caratterizzato da un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese, soprattutto dal pomeriggio. Nelle prime ore della giornata, invece, si avranno un po' di nubi al Centro-Nord e in Campania mentre sulla Sardegna è da segnalare solo un po' di nuvolosità ad alta quota. Sempre al mattino, saranno possibili alcuni rovesci isolati sul nord della Campania e sul basso Lazio; nella notte invece sul nord delle Marche, sulla bassa Toscana e nel nord del Lazio.

Temperature minime in lieve calo al Nord, in aumento al Sud e sulla Sicilia; massime stazionarie in Sardegna, in aumento sul resto del Paese. Clima molto caldo al Sud e sulle Isole, specialmente in Sicilia. Venti deboli e a prevalente regime di brezza con mari calmi o poco mossi.

Da metà settimana Italia spaccata in due: caldo intenso al Centro-Sud e nelle Isole mentre al Nord si intravedono nuovi temporali. La tendenza meteo

Mercoledì 17 agosto l'Anticiclone nord africano si rinforzerà decisamente sulle Isole e sulle regioni centro meridionali, dando avvio ad una breve ma intensa ondata di caldo. Nel pomeriggio l'estremo Nord-Ovest sarà raggiunto da una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà temporali sulle Alpi occidentali e sulle fasce pedemontane del Piemonte.

Nello scenario attualmente più probabile, questa perturbazione attraverserà il Nord-Ovest nelle prime dodici ore di giovedì 18 agosto accompagnata da temporali anche sulla Liguria e da precipitazioni abbondanti sul nord della Lombardia. Nella seconda parte di giovedì i temporali potrebbero estendersi al Nord-Est e alla Toscana. In questa fase il caldo sarà molto intenso sulle regioni del Centro-Sud, in Sicilia e lungo il medio Adriatico. Successivamente, entro sabato 20 agosto, l'ondata di caldo si esaurirà anche al Sud.