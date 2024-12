Meteo: dopo Capodanno cambia lo scenario con le prime piogge e nevicate del 2025! La tendenza

Dopo un Capodanno all'insegna della stabilità anticiclonica, con tempo dunque stabile e asciutto, nella giornata di giovedì 2 gennaio il cielo diverrà nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Aumento della nuvolosità anche in Sardegna e sulla Campania, schiarite ancora ampie altrove.

Probabili piogge sparse nell’area del Levante Ligure e sul nord della Toscana. La sera un po’ di neve sulle Alpi valdostane per l’arrivo di una perturbazione dall’Europa centrale. Intensi venti di Libeccio sul mar Ligure. Temperature in rialzo nei valori minimi sul Centro Nord, massime in rialzo sulla Pianura padano-veneta, in Toscana e sulla Romagna.

Tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio ancora piogge e qualche nevicata: la tendenza meteo

Nella notte di venerdì 3 gennaio nevicate sparse, a quote medie, sui settori alpini più settentrionali. In giornata i venti di Libeccio favoriranno ancora piogge sull’alta Toscana e nell’estremo Levante Ligure. Nel pomeriggio possibili piogge su Romagna ed Emilia orientale. I venti di Libeccio si intensificheranno anche sull’alto mar Tirreno.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, nel corso di sabato 4 la perturbazione dovrebbe transitare anche sulle regioni centrali portando alcune piogge, per poi raggiungere nel corso nel pomeriggio la Puglia settentrionale e la Campania. Per maggiori dettagli e conferme sulla tendenza appena descritta, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.