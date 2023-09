Meteo, domenica 3 settembre tanto sole e temperature in aumento: ecco le zone più calde

Il primo fine settimana di settembre prosegue all’insegna di condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate, con temperature in aumento e di nuovo su valori anche superiori alle medie stagionali. Si tratta a tutti gli effetti del ripristino di condizioni estive dopo la brusca interruzione di inizio settimana, per via del ritorno dell’alta pressione che si sta rinforzando sul Mediterraneo occidentale e su gran parte del continente, specie nei paesi occidentali e centrali fino a interessare le Isole Britanniche, l’area del Mare del Nord e del Baltico meridionale dove nei prossimi giorni si attende una tardiva ondata di calore con picchi vicini ai 30 gradi. Il tempo resterà per lo più stabile anche nel corso della prossima settimana, ma con un temporaneo calo termico nella parte iniziale a causa degli afflussi di aria più fresca dai Balcani in scorrimento lungo il bordo orientale dell’anticiclone, più efficaci sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia. Dopo questa parentesi, comunque, il caldo tornerà a intensificarsi nella seconda parte della settimana con punte di nuovo in risalita verso i 33-35 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 3 settembre

Tempo stabile e soleggiato, ma con tendenza al transito di velature estese e la temporanea formazione di nuvolosità a ridosso dei monti in giornata. Temperature in ulteriore rialzo, con valori nella media o leggermente sopra, per lo più compresi fra 27 e 32 gradi, punte di 33-34 gradi nelle regioni tirreniche al Sud e sulle Isole e fino a 35 gradi in Sardegna per l’insistenza dei venti di Scirocco. Ventilato anche lungo il medio e basso Adriatico e nello Ionio per venti settentrionali.

Le previsioni meteo per lunedì 4 settembre

Cielo poco nuvoloso o velato con temporanei annuvolamenti più compatti nel settore adriatico, al Sud e sulle Alpi. Non si escludono locali e brevi rovesci all’estremo Sud, più probabili in Calabria.

Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo sul versante adriatico e al Sud, in ulteriore rialzo in Sardegna dove si potranno raggiungere i 35-36 gradi nel settore occidentale; valori fra 25 e 31 gradi altrove, con locali punte di 32-33 gradi nel versante tirrenico e in Sicilia. Ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud, orientali in Sardegna e valpadana.