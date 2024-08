Meteo, domenica rovente. Caldo africano anche a Ferragosto

La lunga ondata di caldo anomalo sta raggiungendo il suo apice con l’ulteriore espansione sull’Italia e sull’Europa centrale dell’Anticiclone Africano, accompagnato da una massa d’aria eccezionalmente calda verso il cuore del continente (ad esempio, in questa domenica la massima prevista per Parigi è di 33 gradi). Le condizioni prevalenti di stabilità atmosferica limiteranno anche lo sviluppo dei temporali di calore nelle zone montuose, che si presenteranno solo in forma sporadica. Le temperature massime arriveranno a punte intorno ai 38/40 gradi, con le aree interne, lontane dal mare, tra Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Emilia Romagna, che saranno i settori più caldi. Temperature troppo elevate anche in quota con lo zero termico che si porterà fino alla soglia dei 5000 metri. Nelle zone di pianura e costiere del Centro-Nord aumenteranno anche i tassi di umidità, mentre le temperature notturne si attesteranno su valori fino a 5/6 gradi oltre la norma, amplificando il disagio; vivremo, quindi, le cosiddette notti tropicali, con temperature minime diffusamente superiori ai 20-23 gradi. Anche i mari sono più caldi della norma, con temperature superficiali tra i 28 e i 30 gradi. Infine, va segnalato anche che l’assenza di precipitazioni non potrà che aggravare gli effetti della siccità che sta colpendo parte del Meridione e le Isole.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 11 agosto

Tempo soleggiato da Nord a Sud, a parte un aumento delle nuvolosità sulle Alpi e la possibilità di isolati temporali pomeridiani nel settore alpino occidentale. Scarsi annuvolamenti invece anche nelle ore più calde nelle altre zone montuose. Caldo e afa in ulteriore incremento: temperature minime in rialzo quasi ovunque; massime tra 32 e 38 gradi, con punte vicine ai 40 nelle aree interne del Centro-Sud e Isole. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 12 agosto

Giornata di sole, con cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto al mattino. Durante il pomeriggio si osserverà solamente lo sviluppo di un po’ di nubi sui settori interni e di montagna; non si esclude la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi. Temperature estremamente elevate (valori oltre la norma climatica) stazionarie o in lieve aumento in Sardegna; molto caldo anche di notte. I venti si manterranno assenti o deboli, a regime di brezza; di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi.