Meteo, domenica 26 maltempo per molte regioni: piogge diffuse soprattutto al mattino

Domenica 26 gennaio la perturbazione atlantica in avvicinamento - la numero 8 del mese - porterà maltempo su gran parte del Nord e in alcune regioni del Centro, ma sempre con temperature insolitamente alte, che confineranno la neve a quote piuttosto alte sulle Alpi.

Altro maltempo è atteso, poi, per gli inizi della prossima settimana, con l’arrivo di un’altra più intensa perturbazione atlantica (la numero 9 del mese) che lunedì porterà molte piogge al Nord e martedì ancora maltempo soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle Isole; anche la ventilazione si intensificherà notevolmente, specie sui mari di ponente, mentre le temperature cominceranno a calare solo da martedì e di conseguenza la quota neve, sebbene in calo, rimarrà piuttosto alta. Nella parte centrale della prossima settimana è atteso un ulteriore calo termico che riporterà quasi dappertutto le temperature nella norma, mentre un po’ di maltempo insisterà più che altro al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 26 gennaio

Domani nubi ovunque, ma con graduali schiarite al Nord-Ovest e in Sardegna. Nel corso del giorno piogge sparse su Lombardia, Levante ligure, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, con nevicate sulle zone alpine oltre 1300-1500 metri.

Temperature minime in generale aumento e su valori ancora piuttosto miti per il periodo; massime in lieve crescita al Nord e regioni adriatiche, in leggero calo nelle regioni tirreniche e Sardegna, comunque ancora in generale al di sopra della norma. Venti occidentali o di Libeccio in moderato rinforzo sui mari di ponente e nello Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 27 gennaio

Settimana al via con prevalenza di tempo bello al Sud. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge sparse, con possibili fenomeni localmente intensi, su regioni settentrionali, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna settentrionale; neve sulle Alpi oltre 1200-1600 metri.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita in Sardegna, con poche variazioni altrove. Ventoso su tutti i mari per tiepidi venti meridionali.