Meteo, domenica 9 temporali al Nord, caldo africano al Sud: temperature fino a 40°C

L’Anticiclone Nord-Africano, accompagnato da una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale, si è spinto fino al Mediterraneo e alle nostre regioni centro-meridionali, determinando un fine settimana di tempo stabile. La sua azione proseguirà anche nei prossimi giorni al Sud e in Sicilia: le attuali proiezioni, infatti, indicano che il caldo intenso, con temperature anche oltre i 35 gradi, insisterà sulle estreme regioni meridionali per tutta la prima parte della prossima settimana. In Sicilia si toccheranno anche picchi intorno ai 40 gradi. L’assenza di precipitazioni e il “caldo africano” non potranno che aggravare ulteriormente le condizioni di siccità.

Il Nord Italia si troverà invece coinvolto in un flusso umido e molto instabile: e così almeno fino a metà settimana le giornate saranno prevalentemente nuvolose e piovose con ancora rischio di intense piogge; le temperature faranno registrare valori anche inferiori alle medie stagionali. Domenica 9 in particolare arriverà dalla Penisola Iberica prima perturbazione (la numero 4 del mese) che porterà fenomeni diffusi e anche di forte intensità (con possibili nubifragi e grandinate).

Ad inizio settimana le regioni centrali e la Sardegna si troveranno a metà strada tra queste due situazioni estreme: il clima sarà di stampo estivo ma senza eccessi e le giornate abbastanza soleggiate, anche se a tratti transiteranno un po’ di nuvole che localmente potrebbero anche dar luogo a brevi piogge.

Le previsioni meteo per domenica 9

All’estremo Sud, in Sicilia e Sardegna tempo nel complesso ben soleggiato, salvo il passaggio di sottili velature. Una maggiore nuvolosità interesserà il resto del paese con un cielo a tratti anche nuvoloso. Piogge al mattino su Alpi occidentali ed estremo ponente ligure.

Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su aree alpine, Piemonte, Lombardia e settori occidentali di Emilia e Veneto. In serata piogge e temporali saranno più diffusi e frequenti in gran parte del Nord ma raggiungeranno anche la Toscana. Sono possibili fenomeni intensi con rischi di locali nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Temperatura massima in calo nelle regioni interessate dal peggioramento e in Sardegna. In ulteriore crescita al Sud e in Sicilia con valori oltre i 35 gradi. Ventoso sui mari di ponente per venti moderati o tesi meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 10

Inizialmente nuvoloso al Nord e Toscana ma con schiarite nel corso del giorno. Instabile con piogge sparse e locali temporali sulle aree alpine centro-orientali e nel pomeriggio anche su Lombardia e Venezie; qualche pioggia isolata su Alpi occidentali, Liguria e Toscana. Generalmente soleggiato nel resto del centro-Sud.

Temperature in calo quasi ovunque. Il caldo resterà intenso in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con valori anche oltre i 35 gradi. Venti moderati o tesi meridionali su Ionio, basso Adriatico e Mar ligure; deboli altrove salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche. Mari: poco mossi l’Adriatico centro-settentrionale e il Tirreno sud-orientale; in prevalenza mossi gli altri bacini.