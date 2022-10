Meteo: domenica 9 ottobre qualche pioggia e calo termico. Ecco dove

Domenica 9 ottobre, stando agli ultimi aggiornamenti, è previsto un aumento della nuvolosità soprattutto al Nord, in Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche con piogge sparse probabili su Emilia, Veneto e regioni di Nord-Ovest; un po' di instabilità con qualche rovescio o temporale in Sardegna, sulle coste laziali e sulla Sicilia occidentale. Le temperature massime saranno in calo al Nord con venti orientali in Pianura Padana; clima ancora mite su tutto il resto del Paese.

A inizio settimana non si esclude un peggioramento all'estremo Sud: possibili fenomeni di forte intensità. La tendenza meteo

L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana è ancora affetta da un certo margine di incertezza: si fa più probabile, però, una fase di instabilità al Centro-Sud e nelle Isole per l'avvicinarsi di un vortice depressionario sul Tirreno che potrebbe dare luogo a fenomeni localmente anche di forte intensità all'estremo Sud. Per dettagli e ulteriori conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.