Meteo, domenica 9 ottobre piogge al Nord e Sardegna

La struttura di alta pressione che negli ultimi giorni ha portato tempo stabile e temperature insolitamente miti, si sta indebolendo a partire dal Nord e dalla Sardegna, complice il simultaneo arrivo di due perturbazioni: una in transito dall’Europa centrale verso i Paesi dell’est la cui coda riesce a interessare le regioni settentrionali (perturbazione n.1 di ottobre), l’altra proveniente dal Mediterraneo occidentale e in lento spostamento verso l’area tirrenica e le Isole maggiori (la n.2).

La parte più attiva di questo secondo sistema nuvoloso investirà più direttamente il Centro-Sud e la Sicilia nella giornata di lunedì 10 ottobre, causando una probabile fase di precipitazioni a tratti anche intense. Questo peggioramento sarà accompagnato anche da un ridimensionamento delle temperature a partire dal Centro-Nord, dove il clima assumerà caratteristiche gradualmente più autunnali.

Nei giorni successivi sembrano probabili ancora condizioni di variabilità, seguite da un possibile nuovo rinforzo dell’alta pressione verso il prossimo fine settimana.

Le previsioni meteo per domenica 9 ottobre

Al Nord-Ovest e sull’Emilia occidentale cielo coperto e precipitazioni sparse, anche sotto forma di locali rovesci, su Piemonte e ovest Lombardia. Molte nubi e possibili piogge al mattino anche sulle Alpi orientali. Nuvolosità molto più variabile nelle restanti regioni, intercalata da schiarite. Isolati rovesci o brevi temporali saranno possibili dal pomeriggio sulle isole maggiori, sull’Appennino centrale e localmente anche sulle coste tirreniche.

Temperature massime in diminuzione al Nord e in forma più lieve al Centro e sulla Sardegna; al Sud e sulla Sicilia punte ancora fino a 26-27 gradi. Venti orientali in rinforzo sull’alto Adriatico, leggero Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 10 ottobre

Al Nord tempo in miglioramento, a parte qualche pioggia sull’Emilia Romagna meridionale e, al mattino, anche al Nord-Ovest. Peggiora ulteriormente al Centro-Sud, con possibili piogge sparse e locali temporali a partire da settori tirrenici e Sicilia, ma in estensione alle altre zone in giornata. Non si escludono fenomeni intensi soprattutto sulle regioni meridionali.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in calo al Centro-Sud con valori più in linea con la norma. Un po’ ventoso per venti meridionali al Sud e sull’Adriatico.