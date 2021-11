Meteo, domenica 7 novembre condizioni di tempo variabile

Sul Mediterraneo occidentale continuerà a insistere per diversi giorni l’area di bassa pressione legata alla perturbazione n.3 del mese che manterrà condizioni di tempo variabile in gran parte del Paese anche in questa domenica 7 novembre, con precipitazioni più frequenti al Centro-Sud, in particolare su Sardegna, Sicilia e settore tirrenico.

Nel frattempo, lunedì, la coda di un’altra perturbazione (la n.4) diretta dall’Europa centrale verso i Balcani lambirà il Nord e le regioni adriatiche incrementando così l’instabilità. Il divario termico tra Nord e Sud resterà ancora marcato ma tenderà a ridursi nel corso della nuova settimana, da un lato grazie alla risalita verso nord della massa d’aria mite trascinata dalle correnti sciroccali che permetterà un rialzo delle temperature sulle regioni settentrionali, dall’altro lato per via del ridimensionamento dei valori al Sud che nelle prossime ore potranno toccare punte anche oltre i 25 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 7 novembre

Tempo in prevalenza soleggiato su Alpi e Nord-Ovest; nubi a tratti compatte, ma alternate anche a schiarite nel resto del Paese. Piogge e temporali a carattere isolato e intermittente più probabili su Toscana, Sardegna, Emilia Romagna e settore dell’alto Adriatico in successiva estensione anche a Lazio e Liguria. Non si escludono locali precipitazioni in giornata anche sul resto del Centro-Sud.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud, con punte localmente oltre 25 gradi nei settori tirrenici e in Sicilia. Ventoso su Liguria, regioni tirreniche, mari di ponente e Sicilia. Mari: fino a molto mossi quelli a ovest della Penisola.

Le previsioni meteo per lunedì 8 novembre

Ampie schiarite resisteranno soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, mentre nel resto d’Italia prevarranno le nuvole. Nel corso della giornata possibili piogge o rovesci a carattere intermittente su buona parte del Centro-Sud e Isole, in Liguria, est e sud della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Non si escludono anche dei temporali su Sardegna, Sicilia e zone tirreniche.

Temperature minime in rialzo al Nord, massime in lieve calo al Centro-Sud: ancora piuttosto miti al Sud e sulla Sicilia. Ancora un po’ ventoso al Centro-Sud e sui mari settentrionali. Mari mossi o molto mossi, eccetto il medio-basso Adriatico e i Tirreno sud-orientale.