Meteo, domenica 6 febbraio stabile poi torna l'alta pressione

Tra domenica 6 e lunedì 7 febbraio l’Italia sarà ancora interessata da un flusso in quota nord-occidentale in cui transiterà la coda di un’altra perturbazione comunque con scarsi effetti sul Paese limitati al settore alpino e al basso Tirreno. In seguito si profila un nuovo rinforzo dell'alta pressione con una fase meteo stabile e senza piogge significative: peggiora quindi la siccità al Nord.

Meteo, domenica 6 febbraio stabile

In particolare domenica al Nord prevarrà il sole con qualche nebbia in Val Padana tra Pimonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Possibili nevicate sui settori alpini di confine di Valle D’Aosta e Alto-Adige. Al Centro giornata soleggiata con qualche nuvola sull’Appennino centrale. Al Sud e nelle Isole qualche nuvola variabile in più, anche compatta tra Basilicata, Calabria e Sicilia con piovaschi occasionali possibili tra il Salernitano e il Cosentino. Temperature massime stabili o in lieve calo. Venti intensi settentrionali sullo Ionio. In serata Libeccio in rinforzo sul Ligure. Mari: da mosso a molto mosso il Mare di Sardegna, fino a mossi basso Tirreno, canali delle Isole, Ionio e basso Adriatico, poco mossi a mossi i restanti bacini.

Lunedì 7 febbraio tempo discreto poi da martedì alta pressione

Lunedì nella prima parte della giornata ancora possibili nevicate nel settore alpino più settentrionale dalla Valle D’Aosta fino al Friuli con fenomeni localmente anche moderati lungo le creste di confine. Qualche pioggia isolata e debole potrà interessare il settore tirrenico el Sud peninsulare e la Sardegna occidentale dove soffieranno anche venti tesi di Maestrale. Tempo nel complesso migliore nel resto d’Italia. Le temperature saranno in lieve calo nelle massime al Centro-nord.

Da martedì l’alta pressione con centro sulla Francia tenderà a estendersi in modo deciso sull’Italia. Per il resto della settimana dovrebbero quindi perdurare condizioni anticicloniche e quindi di diffusa stabilità atmosferica con giornate prevalentemente soleggiate. Da mercoledì torna il rischio di qualche nebbia in Val Padana e di nubi basse nel settore ligure. Secondo le attuali proiezioni non si vedrebbe l’arrivo di piogge significative fino a tutto il weekend prossimo con aggravamento quindi della siccità.