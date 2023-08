Meteo, domenica 6 agosto stop ai temporali con una eccezione. La tendenza

Dopo l'allontanamento della perturbazione n.2 del mese - responsabile di una generalizzata fase di maltempo -, avvenuto già sabato 5 agosto, sull'Italia affluiranno correnti temperate da nord-ovest che domenica 6 agosto comporteranno una situazione di tempo prevalentemente soleggiato sulla maggior parte delle regioni italiane.

Farà eccezione il Nord-Est, lambito da correnti instabili, dove saranno possibili alcuni rovesci e temporali. Giornata ventosa su molte regioni, in particolare con forte Maestrale sulla Sardegna e Foehn nelle regioni nord-occidentali.

A inizio settimana tempo in deciso miglioramento con caldo contenuto: la tendenza meteo

L'inizio della prossima settimana vedrà condizioni di tempo prevalentemente stabile con temperature in calo al Nord e caldo decisamente contenuto nel resto del Paese. Per quanto riguarda la giornata di lunedì 7 agosto, non è da escludere qualche rovescio isolato soltanto nel settore delle Alpi orientali e del medio versante Adriatico.