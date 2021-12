La perturbazione (numero 2 del mese) che ha raggiunto l’Italia domenica 5 porterà maltempo su molte regioni, e in particolare al Nordest e nel versante tirrenico, con nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale anche a quote insolitamente basse per il periodo.

La perturbazione è accompagnata da fredde correnti artiche che causeranno un nuovo e generalizzato calo termico. Questa stessa perturbazione nella giornata di lunedì 6 porterà ancora diffuso maltempo al Sud e nel medio versante adriatico, con nevicate a quote relativamente basse sull’Appennino, mentre le correnti artiche al seguito e i venti intensi che spazzeranno gran parte della Penisola contribuiranno a rendere il freddo di inizio settimana piuttosto pungente e tipicamente invernale.

Le previsioni meteo per domenica 5

Ampie schiarite al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Venezie, Emilia, Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Sud e Isole, con neve oltre 500-600 metri sulle Alpi Orientali, oltre 700-1000 metri sull’Appennino Centrale e Settentrionale.

Temperature minime stazionarie o in calo al Nordovest, in sensibile aumento altrove; massime in rialzo al Nordovest e regioni tirreniche.

Le previsioni meteo per lunedì 6

Prevalenza di bel tempo al Nord e Toscana. Nuvole sul resto d’Italia, ma con tendenza a graduali schiarite in Umbria e Sardegna: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, regioni meridionali e, solo al mattino, anche sud della Sardegna; neve oltre 600-800 metri sull’Appennino Centrale, al di sopra di 900-1400 metri sull’Appennino Meridionale.

Temperature minime ovunque in calo, con gelate al Nord anche in pianura; massime in lieve rialzo nelle Venezie, in calo nel resto d’Italia.