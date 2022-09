Meteo, domenica 4 settembre con temporali al Centro-Sud

Il mese di settembre è iniziato con condizioni meteo molto instabili sull’Italia, attraversata da alcune perturbazioni, una delle quali (la numero 2 di settembre) in questa domenica 4 settembre interesserà soprattutto il Centro-Sud ad eccezione delle estreme regioni meridionali, mentre il Nord vedrà un miglioramento. L’aria calda subtropicale in risalita dal nord Africa per il momento continuerà a lambire le Isole e l’estremo Sud, determinando temperature oltre i 30 gradi.

All’inizio della settimana, invece, il promontorio anticiclonico nord-africano tenderà ad espandersi verso nord trascinando con sé verso latitudini settentrionali la massa d’aria calda. Tra lunedì e martedì, quindi, si prospettano condizioni di tempo generalmente stabile con caldo in aumento un po’ ovunque, ma con i picchi più elevati ancora una volta sulle isole maggiori dove sarà possibile toccare punte oltre i 35 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 4 settembre

Prevalenza di tempo soleggiato in Calabria e Sicilia; schiarite in giornata anche sulla Sardegna. Migliora al Nord, con basso rischio di rovesci limitato alle Alpi. Nel resto del Paese tempo più variabile e instabile con rovesci e temporali anche di forte intensità in mattinata tra Toscana, Lazio e Campania, nel pomeriggio anche nel resto del Centro, in Basilicata e Puglia. In serata tendenza ad un generale miglioramento, salvo residue precipitazioni in Molise e Puglia.

Temperature massime in rialzo aumento al Nord, Toscana, Marche, estremo Sud e Sicilia, stazionarie o in leggero calo altrove. Punte di 33-35 gradi su bassa Calabria e Isole. Venti deboli, con rinforzi da sud sui mari meridionali; rischio di forti raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per lunedì 5 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato, con solo qualche annuvolamento al mattino su Alpi, Nord-Ovest e regioni del medio-basso Adriatico, nel pomeriggio soprattutto sui rilievi. Basso rischio di precipitazioni a parte locali piogge o rovesci al mattino sull’alto Piemonte, nel pomeriggio sulle Alpi.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, in leggero calo al Sud e in Sicilia; valori estivi per lo più fra 27 e 32 gradi, ma con picchi fino a 35 gradi sulle Isole. Ventoso per venti settentrionali fra basso Adriatico e Ionio.