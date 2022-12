Meteo: domenica 4 dicembre piogge, ma inizio di settimana più stabile

Giornata di domenica 4 dicembre con un cielo in prevalenza coperto al Nord e in Toscana con piogge sparse: più diffuse e insistenti sulle aree alpine e a ridosso della fascia prealpina, più isolate e intermittenti nelle aree di pianura, soprattutto in Emilia Romagna dove nel pomeriggio il rischio di precipitazioni sarà molto basso. In Friuli, Levante Ligure e nord della Toscana piogge a tratti intense. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1600 metri. Cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso in Umbria, Lazio, Campania e Sardegna con un po’ di piogge sparse anche a carattere di rovescio lungo le coste tirreniche e su quelle nord-occidentali della Sardegna. Sulle regioni del medio Adriatico, nel resto del Sud e in Sicilia tempo in prevalenza soleggiato con pochi annuvolamenti di rilievo.

Temperature in aumento sia nei valori del primo mattino che in quelli pomeridiani; minime all’alba abbondantemente sopra lo zero, anche nelle regioni settentrionali. Massime pomeridiane intorno ai 10 gradi al Nord, fino a 18-20 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti inizialmente forti da sud o di Scirocco in Adriatico, Puglia meridionale e Ionio, in graduale indebolimento ad iniziare dal medio e alto Adriatico; venti di Libeccio fino a moderati nel Tirreno e sulle due Isole maggiori; Tramontana in attenuazione in Liguria. Mossi o molto mossi tutti i mari, fino ad agitati l’Adriatico, il Canale d’Otranto e lo Ionio.

Inizio di settimana con maltempo in allontanamento dall'Italia e tempo per qualche giorno più asciutto: la tendenza meteo

All’inizio della settimana il tempo tenderà a migliorare. Il maltempo si allontanerà dall’Italia e un debole promontorio anticiclonico si rafforzerà temporaneamente sul Mediterraneo garantendo qualche giornata con tempo più soleggiato e asciutto. L’evoluzione successiva resta alquanto incerta: tuttavia, al momento, si prospetta un possibile nuovo peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì 7 dicembre.