Meteo, domenica 29 crollo termico e allerta per temporali a Torino, Milano, Venezia e Firenze

Sensibile crollo delle temperature e rischio di forti temporali: anche nella giornata di domenica 29 maggio molte regioni d'Italia sono interessate dall'allerta gialla della Protezione Civile per rischio di temporali localmente intensi. L'allerta riguarda Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, ma anche Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria, comprendendo anche le città di Torino, Milano, Bologna Venezia e Firenze.

Il contemporaneo transito della perturbazione n.7 in arrivo dal Mediterraneo occidentale verso il Sud e di un fronte freddo (perturbazione n.8) in arrivo dal Nord Europa e diretto verso il Nord e successivamente anche verso il Centro, sta infatti determinando un generale aumento dell’instabilità e soprattutto un arretramento della massa d’aria subtropicale verso le basse latitudini.

Il conseguente calo delle temperature sarà più sensibile nelle regioni settentrionali e in quelle centrali tirreniche, dove è prevista una diminuzione dei valori massimi anche di 8/12 gradi rispetto ai picchi di venerdì, con una discesa al di sotto della norma al Nord.

Tuttavia, si tratterà solo di una fase temporanea; infatti, nel corso della prossima settimana si profila il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano accompagnato da unna nuova risalita della massa d’aria molto calda che, con buona probabilità, darà origine a una seconda e più intensa ondata di caldo anomalo a partire dalle regioni meridionali dove, già da lunedì 30, le temperature torneranno localmente oltre i 30 gradi. Da mercoledì 1 giugno il caldo si farà decisamente intenso, con possibili picchi intorno ai 35 gradi e localmente vicini ai 40 gradi, specie nelle zone interne della Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 29 maggio

Tempo soleggiato sulle Isole. Nubi più o meno compatte nel resto d’Italia con piogge o rovesci al mattino su Alpi, Piemonte occidentale, nord della Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, interno del centro, Calabria e Salento. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi centro-orientali, Ponente ligure, Romagna, Marche, Umbria, zone interne del Centro-Sud e Campania. Alla sera tendenza a una graduale attenuazione dei fenomeni.

Temperature massime in rialzo in Sicilia, in calo anche sensibile altrove, con valori per lo più tra 18 e 23 gradi al Nord, tra 21 e 27 al Centro-Sud. Giornata ventosa per venti occidentali al Sud e sulle Isole, da est in pianura Padana e alto Adriatico, settentrionali altrove. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni per lunedì 30 maggio

Tempo in generale miglioramento, con le schiarite più ampie al Sud e sulle Isole. Residui effetti dell’instabilità al Centro-Nord dove saranno presenti ancora degli annuvolamenti accompagnati da isolate precipitazioni più che altro sui rilievi e nella bassa pianura padana.

Temperature minime in ulteriore leggero calo. Massime in risalita, ma ancora sotto la media al Nord; possibili punte oltre i 30 gradi sulle isole maggiori. Venti meridionali in leggero rinforzo al Centro-Sud.