Meteo, domenica 28 rovente: punte di 40°C e afa

L’alta pressione, che oramai occupa tutta la nostra Penisola insisterà almeno fino alla metà della prossima settimana, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte d’Italia, con appena la possibilità di qualche temporale pomeridiano sulle zone montuose.

Un’altra importante conseguenza della presenza dell’alta pressione sarà l’aumento del caldo afoso: nei prossimi gironi temperature e afa saliranno in tutta Italia, con possibili picchi di 40 gradi e oltre al Centro-Sud e Isole. Farà insolitamente caldo anche in montagna, con lo zero termico che sulle Alpi arriverà a sfiorare i 5000 metri.

Un cambiamento delle condizioni meteo, con il ritorno di un po’ di piogge e un’attenuazione del caldo, è possibile nella seconda parte della prossima settimana, quando potrebbe giungere sull’Italia una perturbazione atlantica: l’evoluzione è però ancora incerta e andrà confermata con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 28

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Nel temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità di brevi e isolati temporali su Alpi e Appennino Abruzzese e Molisano; sempre in generale sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Temperature massime e afa in leggero aumento quasi dappertutto, con punte a sfiorare i 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del Centro.

Le previsioni meteo per lunedì 29

Al mattino tempo nel complesso bello e soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, dove non si possono escludere brevi e isolati temporali; sempre sereno o al più poco nuvoloso altrove.

Caldo afoso in ulteriore leggero aumento, con possibili punte di 40 gradi al Centro-Sud e Isole. Venti deboli, per lo più a regime di brezza.