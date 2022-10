Meteo, domenica 23 ottobre temperature estive. In arrivo una perturbazione

Alta pressione nord africana e caldo anomalo sull’Italia centro-meridionale anche domenica 23 ottobre: le temperature pomeridiane arriveranno a toccare e superare i 25 gradi in molte località con possibili picchi addirittura prossimi ai 30 gradi in Sardegna e Sicilia. A contribuire al caldo fuori stagione è anche il vento di Scirocco che continuerà a soffiare moderato sui mari di ponente. Il clima sarà mite anche al Nord nonostante la prevalenza di nuvole e la possibilità di deboli e sporadiche piogge nell’estremo Nord-Ovest per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica (la n. 6 del mese di ottobre).

Nella giornata di lunedì 24 ottobre questa stessa perturbazione porterà altre piogge sul Nord, ancora una volta concentrate principalmente a nord del Po e in particolare sui settori alpini e prealpini. L’anticiclone nord-africano continuerà invece a dominare sul Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale e secondo le attuali proiezioni questa fase anomala di tempo stabile ed eccezionalmente caldo potrebbe proseguire per tutta la prossima settimana. Tra l’altro a metà settimana l’alta pressione dovrebbe riuscire ad estendersi anche sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per domenica 23 ottobre

Giornata ben soleggiata al Sud, Isole maggiori e regioni centrali adriatiche ma con ampie schiarite attese anche tra Romagna ed Emilia centro-orientale. Un po’ di nuvole sparse sulle regioni centrali tirreniche ma con tendenza ad ampie schiarite nel corso del pomeriggio su Lazio e Umbria. Nubi più diffuse e insistenti sul resto del Nord, con qualche debole e isolata pioggia in giornata su Liguria centrale, Lombardia occidentale, Val d’Aosta, Piemonte e intorno al Golfo di Trieste. A fine giornata piogge in intensificazione nell’estremo Nord-Ovest, in particolare nel nord-ovest della Lombardia.

Temperature ovunque superiori alle medie stagionali; valori fino a 24-25 in Emilia Romagna, fino a 27-28 gradi al Centro-Sud e locali picchi di 29-30 gradi sulle Isole. Venti fino a moderati di Scirocco sui mari di ponente, eccetto nel Tirreno sud-orientale, con mare mosso.

Le previsioni meteo per lunedì 24 ottobre

Al Nord ampie schiarite in Emilia Romagna, prevalenza di nuvole altrove con piogge sparse su Val d’Aosta, settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia, Liguria centro-orientale, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli con fenomeni particolarmente insistenti in Lombardia; piogge anche intense e con rischio di temporali in Lombardia e poi in serata anche nel Triveneto. Cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso al Centro e Sardegna per il passaggio di nubi alte ed innocue. Ben soleggiato al Sud e in Sicilia.

Temperature senza grandi variazioni, molto elevate al Centro-Sud con punte intorno ai 30 gradi in Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Venti meridionali da deboli a moderati. Poco mossi i mari del Sud e in generale l’Adriatico, un po’ mossi i restanti mari di ponente.