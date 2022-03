Meteo, domenica 20 marzo torna il freddo. All'inizio della prossima settimana assenza di piogge

Domenica 20 marzo sarà una giornata caratterizzata da un clima quasi invernale in tutta l'Italia. I venti da est tenderanno ad attenuarsi. Cielo in prevalenza nuvoloso su regioni centrali adriatiche, sulle Isole con qualche debole nevicata sui rilievi abruzzesi e molisani sopra 600-700 metri. Qualche pioggia a carattere isolato in Calabria e Sardegna, possibili nevicate oltre 800 metri sui rilievi della Sicilia. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia con più nubi al mattino sulle Alpi centro-orientali e nel Lazio.

Temperature in calo quasi ovunque e di nuovo inferiori alla norma.

Nella settimana successiva molto probabilmente la situazione meteorologica sarà ancora dominata da una tenace area di alta pressione che manterrà le perturbazioni lontane dall'Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente, mentre al Centro-Nord persiste la grave siccità.