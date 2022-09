Meteo: domenica 18 settembre stop al maltempo e assaggio d'autunno

Domenica 18 settembre tempo in netto miglioramento: sarà una giornata soleggiata in tutta Italia con venti in indebolimento; da segnalare solo un sostenuto Maestrale tra il basso Adriatico e lo Ionio.

Le temperature tenderanno a calare ulteriormente al Centro-Sud e in Sicilia, mentre al Nord-Est si avrà un leggero rialzo dopo il drastico calo di sabato 17 settembre (anche nell'ordine di 10 gradi in meno in alcune zone). Valori massimi dai 22 ai 26 gradi nelle regioni peninsulari; dai 27 ai 29 gradi invece sulle Isole e nella bassa Calabria; valori minimi in ulteriore generale calo.

Inizio di settimana con ancora qualche pioggia, stavolta anche al Sud e in Sicilia: al tendenza meteo

Lunedì 19 settembre si avrà un aumento della nuvolosità con possibilità di qualche pioggia in particolare sull'Appennino settentrionale, la Romagna, le Marche, l'Umbria, l'Appennino centrale e tra la Sicilia e la bassa Calabria; in quest'ultimo caso anche sotto forma di rovesci o temporali. Le schiarite più ampie dovrebbero resistere al Nord-Ovest mentre altrove si avrà un'alternanza tra nuvole e schiarite. Temperature minime in leggero rialzo al Centro-Nord; massime in lieve rialzo quasi dappertutto.

Martedì 20 settembre si avranno schiarite un po' più diffuse ma con ancora un po' di nuvolosità sui rilievi del Nord e del Centro, all'estremo Sud e nelle Isole; il rischio di precipitazioni sarà comunque basso. Temperature sopra la media nelle Isole e in Calabria con punte prossime ai 30 gradi; altrove valori vicini alla media o leggermente al di sotto.

La tendenza per i giorni successivi rimane al momento incerta: allo stato attuale delle cose, l'aria più fresca potrebbe estendersi anche verso l'estremo Sud e le Isole. Per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.