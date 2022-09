Meteo: domenica 18 settembre fine del caldo anomalo e tempo stabile

La veloce perturbazione a carattere di fronte freddo (la numero 5 del mese) che ha investito molte delle nostre regioni, causando una nuova e intensa fase temporalesca, si è ormai allontanata dall’Italia. Intanto, l’aria fredda che la segue si sta propagando fino alle estreme regioni meridionali, interrompendo ovunque il lungo periodo di caldo eccezionale, da Nord a Sud. I venti settentrionali associati alla perturbazione insisteranno solo al Sud e in Sicilia mentre tenderanno ad attenuarsi sul resto del Paese.

Nella giornata di oggi, domenica 18 settembre, si conferma quindi un netto e generale miglioramento, con tempo stabile e soleggiato. Condizioni per lo più stabili che ci accompagneranno anche lunedì 19, giornata in cui i cieli saranno solo in parte nuvolosi specie sulle regioni centrali e le piogge saranno poche e non di particolare intensità. L’evoluzione successiva resta incerta: al momento si delinea il rapido passaggio di un fronte instabile sul Centro-Sud tra la fine di martedì 20 e l’inizio di mercoledì 21. Per conferme e dettagli consigliamo la lettura dei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 18 settembre

Generale miglioramento, con prevalenza di tempo stabile e soleggiato. In mattinata da segnalare residui annuvolamenti all’estremo Sud, qualche velatura sulla Sardegna e un aumento della nuvolosità sulle Alpi centro orientali, con delle deboli nevicate fino a 1500/1600 metri sull’alta Valtellina e in Alto Adige.

Temperature in sensibile calo nei valori minimi, con clima un po’ freddo all’alba; massime in rialzo al Nord-Est, in Emilia Romagna e parte del Centro, in ulteriore diminuzione in Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia. Venti in attenuazione, salvo l’insistenza di un moderato Maestrale su basso Adriatico e Tramontana sullo Ionio. Mari: ancora mossi i bacini meridionali, fino a molto mossi Adriatico meridionale e Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 19 settembre

Cielo parzialmente nuvoloso al mattino su Levante Ligure, Toscana e Umbria, un po’ di nubi o velature anche sulle Isole e in Calabria, e sulle Alpi nord-orientali. Sereno altrove. Nel pomeriggio nubi sparse sulle regioni centrali con qualche pioggia sui settori interni.

Temperature in generale e contenuto rialzo, valori vicini alla norma climatica. Venti deboli, con locali rinforzi sulle zone alpine, sul Mar Ligure e nell’alto Adriatico.